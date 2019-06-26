Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar (2)
49 dakika önce
- İşçilerin Çalışması İşçilerden Serdar Öz'ün konuşması ŞIRNAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı bazı il ve ilçelerde 40 dereceyi aştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:52 Kaynak: AA
- İşçilerin Çalışması
İşçilerden Serdar Öz'ün konuşması
ŞIRNAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı bazı il ve ilçelerde 40 dereceyi aştı.(2)
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