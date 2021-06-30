GAZİANTEP - Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yaz ayıyla birlikte yurt genelinde yükselişe geçen hava sıcaklıkları, Gaziantep'te de günlük yaşamı etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olarak gösterilen Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçüldü.

Nem oranının yüzde 20 civarında seyrettiği kentte, nem hissedilen hava sıcaklığının 2-3 derece kadar artışına neden oluyor.

Kentte sıcak havadan kaçmak isteyen çoğu vatandaş, parklara akın etti. Sıcaktan bunalan bazı hayvanlar da park içerisindeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.