Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı - Son Dakika

Havuz işletmecisi Onur Sever, havaların sıcak olması dolayısıyla havuzlara ilginin arttığını, salgın kurallarına dikkat ederek müşteri kabul ettiklerini dile getirdi.

Adıyaman 'da 38 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar gölgelik alan ve su kenarlarını tercih etmeye başladı.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş