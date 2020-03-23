Güneydoğu'da da çocuklar "uzaktan eğitim"e başladı - Son Dakika
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Güneydoğu'da da çocuklar "uzaktan eğitim"e başladı

6 saat önce

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başlarken, çocuklar derslerden memnun.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başlarken, çocuklar derslerden memnun.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim kapsamında bugünden itibaren TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden alacakları eğitim için ekran karşısındaki yerlerini aldı.

Adıyaman'daki Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Büşra Bostancı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okula ara verildiğini hatırlatarak, "Bu hafta TRT-EBA TV üzerinden evde eğitim görüyoruz. Dersler çok güzel. Okulu aratmıyor. Ev de okul gibi oldu." diye konuştu.

Baba Bünyamin Yörük de Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı uzaktan eğitime çocuklarının ilgi gösterdiğini belirterek, "Biz de devletimizin aldığı kararı uyguluyoruz. Çocuklarımızla birlikte evde kalıyoruz. Çocuklarımız da evde eğitimlerinden geride kalmamış oldu. Elimizden geldiği kadarıyla çocuklarımıza yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de çocuklar evlerinde ders başı yaptı.

Güneydoğu'da da çocuklar uzaktan eğitim e başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:54 Kaynak: AA

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