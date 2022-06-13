DİYARBAKIR - Güneydoğu'da dikilen fidanlar kar ve yağmur sularıyla yeşerdi - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Güneydoğu'da dikilen fidanlar kar ve yağmur sularıyla yeşerdi

13.06.2022 11:03

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ağaçlandırma çalışmalarına, bu yıl beklenenin üzerinde yağan kar ve yağmur can suyu oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ağaçlandırma çalışmalarına, bu yıl beklenenin üzerinde yağan kar ve yağmur can suyu oldu.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, özellikle ağaçlandırma yapılmayan baraj havzaları ve bozulmuş orman alanlarında erozyona bağlı su ve toprak kaybına neden oluyor.

Orman Genel Müdürlüğünce, orman yangınları sonrası zarar gören alanların yeniden canlandırılması ve küresel kuraklıkla mücadele kapsamında ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünce de sorumluluk alanındaki Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da kasım, aralık ve ocak ayında 10 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Bu fidanlara kışın düşen kar, ilkbaharda yağan yağmur adeta can suyu oldu.

"Bu sene yağış geçen seneye göre çok iyi"

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, AA muhabirine, çalışma sahalarının 6 milyon hektara yakın olduğunu, bunun yüzde 18'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirtti.

Birinci önceliklerinin toprak muhafazası olduğunu ifade eden Bayıcı, "Erozyon kontrol ve ağaçlandırma çalışmaları, gelir getirici tür ağaçlandırmaları, özel tür ağaçlandırmalardır. Özellikle erozyona maruz kalabilecek, yerleşim yerlerine yakın olan sahalar bizim öncelikli çalışma yaptığımız yerler. Buraları da orman köylümüze gelir getirici türlerle ağaçlandırıyoruz." dedi.

Bayıcı, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü olarak yılda 10 milyon fidan ürettiklerini ve bunun 6 milyonunu doğrudan müdürlük olarak, 4 milyonunu ise diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, düzenlenen etkinlikler ve bireyler aracılığıyla toprakla buluşturduklarını dile getirerek, ücretsiz olarak dağıtılan fidanların dikimini ve bakımını da takip ettiklerini söyledi.

Bölge olarak küresel kuraklığın yansımalarını yaşadıklarına işaret eden Bayıcı, şunları kaydetti:

"Son 30 yılın yağış ortalaması bölgemizde yaklaşık 548 milimetreyken geçen sene 312 milimetre gibi bir yağış aldık. Bu yağışı da düzenli aralıklarla değil sadece kış mevsiminde aldık. Dolayısıyla ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında aldığımız yağış olmayınca 2019, 2020, 2021 yılında diktiğimiz fidanlarda zayiat oluştu. Bunun yüzde 40-50 kuruma şeklinde yansıması oldu. Bu sene yağış geçen seneye göre çok iyi. Meteoroloji verilerine göre 443 milimetre yağış almış olduk. Bu yağış düzenli şekilde devam ediyor. Bu da diktiğimiz fidanlarımız için can suyu oldu."

"Sulamayla alakalı tasarrufa gittik"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yarı kurak bir bölge olduğuna dikkati çeken Bayıcı, bölgede fidan dikiminin çok teknik bir çalışma sonucu gerçekleştirildiğini söyledi.

Bayıcı, makineli çalışma ve derin toprak işlemesi yaptıklarını, tüplü fidan kullandıklarını anlatarak, bunun da maliyetli olduğunu bildirdi.

Kuraklığın yaşandığı dönemlerde sulamanın da söz konusu olduğunu ifade eden Bayıcı, "Son yağışlarla sulamayla alakalı kalemde büyük bir tasarrufa gittik. Bu parayı ağaçlandırma sahalarının genişletilmesine ve mevcut alanların bakımına harcayacağız. Kuraklığın bizden aldığı enerjiyi yeni sahalarımızda yeni fidanlarımızın dikimine harcamış olacağız." diye konuştu.

DİYARBAKIR - Güneydoğu'da dikilen fidanlar kar ve yağmur sularıyla yeşerdi
DİYARBAKIR - Güneydoğu'da dikilen fidanlar kar ve yağmur sularıyla yeşerdi
DİYARBAKIR - Güneydoğu'da dikilen fidanlar kar ve yağmur sularıyla yeşerdi
DİYARBAKIR - Güneydoğu'da dikilen fidanlar kar ve yağmur sularıyla yeşerdi

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Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Güneydoğu'da dikilen fidanlar kar ve yağmur sularıyla yeşerdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Güneydoğu'da dikilen fidanlar kar ve yağmur sularıyla yeşerdi - Son Dakika
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