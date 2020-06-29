Güneydoğu'da e-ticaret eğitimleriyle "e-ihracata" katkı hedefleniyor - Son Dakika

Güneydoğu'da e-ticaret eğitimleriyle "e-ihracata" katkı hedefleniyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğinde bölgede faaliyet gösteren işletmelere yönelik düzenlenen "E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi" ile girişimcilerin e-ihracata katkı sunması hedefleniyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğinde bölgede faaliyet gösteren işletmelere yönelik düzenlenen "E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi" ile girişimcilerin e-ihracata katkı sunması hedefleniyor.

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İKA'dan yapılan açıklamaya göre, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğiyle bölgedeki şirket ile girişimcilere yönelik e-ticaret uzmanlığı eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Batman, Kilis, Siirt, Şırnak ve Adıyaman'da 250'den fazla girişimci e-ticaret uzmanlığı eğitimleriyle buluşturuldu.

Girişimcilerin 8 gün süren eğitimlerin ardından "E-Ticaret Uzmanlığı Sertifikası" verildiği çalışmayla e-ticaret pazar payı arttırılarak e-ihracata katkı sunulması amaçlanıyor.

Açıklama görüşlerine yer verilen İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, insanların salgın sürecinde mağazaları gezmek yerine internetten sayısız mağazaya erişim sağlamayı tercih ettiğini belirtti.

Güneydoğu'daki işletmelerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlediklerini anımsatan Akyılmaz, "Eğitimler, e-ticaret pazar payını artırarak ülkemizin e-ihracatına önemli katkı sunacaktır. Dijitalleşen dünyada işletmelerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirici eğitimlere destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da e-ticaretin dünya genelindeki hacminin son 3 yılda yüzde 73 artarak, 3.5 trilyon dolara ulaştığına dikkati çekti.


Bölgedeki girişimcileri e-ticarete hazırladıklarını aktaran Maral, " Türkiye'de genç nüfus potansiyeli bakımından ilk 10 şehir arasında yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde e-ticaret girişimlerinin sayısının artması, mevcut hizmet ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin e-ticarete yönlendirilebilmeleri amacıyla önümüzdeki dönemde bir dizi çalışma yürüteceğiz. Bu eğitim, bu çalışmaların ilkidir." bilgisini verdi.

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise Kovid-19 sürecinde e-ticaretin öneminin bariz şekilde görüldüğüne işaret ederek, "Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada e-ticaret hacmi hiç olmadığı kadar büyüyerek, gelişme gösterdi. Bizler bölge olarak bu imkanı rekabet edilebilirliği artırmak için değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:35 Kaynak: AA

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