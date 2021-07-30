Üye Girişi
Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor - Son Dakika

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

30.07.2021 12:38

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yazın başlamasıyla bölgede genellikle 40 derecenin altında seyreden sıcaklıklar temmuz ayının sonuna doğru 4-5 derece yükseldi.

20 Temmuz'da bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Cizre'de 49,1, Nusaybin'de 47, Viranşehir'de 46,7 derece olarak ölçüldü.

Bölgede 31 Temmuz'a kadar ise en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 41, Batman'da 40, Cizre'de 44-46 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, sıcaktan en çok etkilenenlerin başında ise açık alanda çalışanlar geliyor.

Vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterdiği bazı il ve ilçe merkezlerinde cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnafın büyük çoğunluğu, aşırı sıcak nedeniyle vatandaşların dışarıya çıkmadığı öğle saatlerinde iş yerini kapatarak evinde dinleniyor.

Mardin'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarihi mekanları gezmek için akşam saatlerini bekliyor.

Çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

"Böyle bir sıcaklık görmedim"

Diyarbakır'da yaşayan Ahmet Ozan (66) AA muhabirine, sıcaktan dolayı evde duramadığını, tarihi Diyarbakır Surları'nın gölgesinde zaman geçirdiğini söyledi.

Eşref Demir de (50) sıcak havadan dolayı bunaldığını, ağaçların gölgesinde serinlediğini ifade ederek, "Bu yaşıma geldim böyle bir sıcaklık görmedim. Çok su içiyorum, yine fayda etmiyor. Sıcaktan bir yere gidemiyoruz." dedi.

Arazide güneş altında çalışıyorlar

Diyarbakır'da tarlada domates toplayan işçilerden Muteber Fırat, eğitim masraflarını karşılamak için çalıştığını anlattı.

"Güneşte, sıcakta çalışıyoruz, zorlanıyoruz." diyen Fırat, büyük emek vererek çalıştıklarını aktardı.

Cizre'de siesta zamanı

Cizre'de aşırı sıcak nedeniyle bazı esnaf öğle saatlerinde iş yerini kapatıp, bu zamanı evinde dinlenerek geçiriyor.

Esnaf Hüseyin Yel, ilçede hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığını, saat 12.00 ile 13.00 arasında sıcak havanın etkisini daha fazla hissettiklerini dile getirdi.

Yel, "Hava sıcak olunca insanlar dışarıya çıkamıyor, alışveriş yapamıyor. Cizre'de hava bu yıl daha da sıcak." diye konuştu.

Döner ustası Murat Adıkti, arife günü yoğunluk ve sıcaktan dolayı üç kez baygınlık geçirdiğini anlatarak, sıcak havaya çok zor dayandıklarını aktardı.

Ekmek fırınında usta Mehmet Ercan, sıcağa rağmen her gün insanlara ekmek pişirmek zorunda olduklarını dile getirerek, "Saat 06.00'dan saat 14.00'e kadar ekmek çıkarıyoruz. Saat 15.00'ten sonra çalışmaya ara veriyoruz. Saat 18.00'de tekrar işe başlayıp, 21.00'e kadar çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Mardin'de tarihi mekanlar akşam saatlerinde ziyaret ediliyor

Mardin'de vatandaşlar hafta sonları serinlemek için piknik alanlarını tercih ederken, kente gelen ziyaretçiler de tarihi mekanları gezmek için akşam saatlerini bekliyor.

Kentin en sıcak ilçelerinin başında gelen Kızıltepe'de vatandaşlar ağaçların altında serinliyor, yürürken de ya şemsiye kullanıyor ya da gölge alanları tercih ediyor.

Kızıltepe'de yaşayan Çetin Timur, Mardin'de sıcakların arttığını, serinlemek için parklarda ve çay ocaklarında oturduklarını söyledi.

Abdülaziz Aman da 30 yıldır ilçede çay ocağı işlettiğini, son günlerde serinlemek için iş yerini suladığını anlatarak, "Bazı dönemler 47 dereceyi buluyor sıcaklık." dedi.

Batman'da klima kullanımına rağbet yüksek

Sıcakların yaşamı olumsuz etkilediği illerden Batman'da da vatandaşlar evlerinde ve iş yerlerinde klima ile serinlemeye çalışıyor.

Batman'da yaşayan İbrahim Bitkay, sıcaklar dolayısıyla elinden su şişesini düşürmediğini, dışarıda işi olmadığında zamanını klima karşısında geçirdiğini anlattı.

Esnaf Metin Ağar ise iş yerinde klimanın devamlı açık olduğunu, havanın sıcak olmasının yaşamı zorlaştırdığını belirtti.

Uzmanından güneş çarpmalarına dikkat uyarısı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için risk altında bulunanların gün içinde güneş ışınlarına çok maruz kalmaması gerektiğini söyledi.

Toprak, risk grubunda olanların güneş krampları, ısı bitkinliği ve güneş çarpmasına daha fazla dikkat etmesinin önemine değinerek, "Güneş çarpması ölümcüldür. Yaşlılar, dört yaşına kadar olan çocuklar, beden gücüyle sıcak havada çalışmak zorunda olanlar daha fazla risk grubunda. Kalp hastaları, ilaç kullananlar eğer ciddi bir sıcaklığa maruz kalırlarsa ölümler yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Beden gücüyle çalışanların güneş altında, 41-42 dereceyi aşan sıcaklıklarda çalışmalarının risk teşkil ettiğini dile getiren Toprak, zorunlu olarak açık alanda çalışanların, kas krampları, baş dönmesi, çarpıntı, yorgunluk, halsizlik, bilinç bulanıklığı gibi belirtiler oluşur oluşmaz çalışmayı bırakıp, kendini sıcaktan koruması tavsiyesinde bulundu.

Toprak, bol miktarda su içilmesi gerektiğini belirterek, dışarı çıkmak zorunda olanların günün erken saatleri veya akşama doğru olan saatlerini tercih etmesi gerektiğini kaydetti.

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor
Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor
Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor
Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor
Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor
Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor
Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor
Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor
Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Batman, Esnaf, Cizre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz Akkaya, paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a tepki gösterdi 14:12 Deniz Akkaya, paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a tepki gösterdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi 14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı 13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı
Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti 13:45 Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim 12:31 Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı 12:17 Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Haluk Levent, 11:59 Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar 11:50 Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar

Son Dakika Haberleri
14:19 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki
14:03 Yaşanan mucize göz doldurdu! Hamile keçi alevlerin arasında doğurdu
14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi
14:00 Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz
13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı
13:50 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi
13:44 Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti
13:40 Galatasaray, Gedson'u isterken Benfica'dan gelen öneriyle Gabriel'i düşünmeye başladı
12:17 Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
11:56 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok
Trabzonspor, Dorukhan'a her sezon için neden 7 milyon TL imza parası ödeyecek? Gerçekler ortaya çıktı Trabzonspor, Dorukhan'a her sezon için neden 7 milyon TL imza parası ödeyecek? Gerçekler ortaya çıktı         
14:14
Manavgat'taki büyük yangın 3. gününde! Alman turistin imdadına orman işçisi yetişti Manavgat'taki büyük yangın 3. gününde! Alman turistin imdadına orman işçisi yetişti         
14:05
Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz Hayali ihracat yapmakla suçlanan Bedri Güntay, açıklama yaptı: İddiaları kabul etmiyorum, mağduruz         
14:00
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Galatasaray'ın transferine onay vermedi         
13:51
Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler         
13:38
Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü Manisa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü         
12:26
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok         
11:57
TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi TFF'nin fidan projesine bir tepki de ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz'den geldi         
11:44
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
İnsanlık dışı olay! Kayıp olarak aranıyordu, evine sürünerek dönen kedinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı İnsanlık dışı olay! Kayıp olarak aranıyordu, evine sürünerek dönen kedinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı         
11:31
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 14:23:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement