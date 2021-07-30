Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yazın başlamasıyla bölgede genellikle 40 derecenin altında seyreden sıcaklıklar temmuz ayının sonuna doğru 4-5 derece yükseldi.

20 Temmuz'da bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Cizre'de 49,1, Nusaybin'de 47, Viranşehir'de 46,7 derece olarak ölçüldü.

Bölgede 31 Temmuz'a kadar ise en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 41, Batman'da 40, Cizre'de 44-46 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, sıcaktan en çok etkilenenlerin başında ise açık alanda çalışanlar geliyor.

Vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterdiği bazı il ve ilçe merkezlerinde cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnafın büyük çoğunluğu, aşırı sıcak nedeniyle vatandaşların dışarıya çıkmadığı öğle saatlerinde iş yerini kapatarak evinde dinleniyor.

Mardin'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarihi mekanları gezmek için akşam saatlerini bekliyor.

Çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

"Böyle bir sıcaklık görmedim"

Diyarbakır'da yaşayan Ahmet Ozan (66) AA muhabirine, sıcaktan dolayı evde duramadığını, tarihi Diyarbakır Surları'nın gölgesinde zaman geçirdiğini söyledi.

Eşref Demir de (50) sıcak havadan dolayı bunaldığını, ağaçların gölgesinde serinlediğini ifade ederek, "Bu yaşıma geldim böyle bir sıcaklık görmedim. Çok su içiyorum, yine fayda etmiyor. Sıcaktan bir yere gidemiyoruz." dedi.

Arazide güneş altında çalışıyorlar

Diyarbakır'da tarlada domates toplayan işçilerden Muteber Fırat, eğitim masraflarını karşılamak için çalıştığını anlattı.

"Güneşte, sıcakta çalışıyoruz, zorlanıyoruz." diyen Fırat, büyük emek vererek çalıştıklarını aktardı.

Cizre'de siesta zamanı

Cizre'de aşırı sıcak nedeniyle bazı esnaf öğle saatlerinde iş yerini kapatıp, bu zamanı evinde dinlenerek geçiriyor.

Esnaf Hüseyin Yel, ilçede hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığını, saat 12.00 ile 13.00 arasında sıcak havanın etkisini daha fazla hissettiklerini dile getirdi.

Yel, "Hava sıcak olunca insanlar dışarıya çıkamıyor, alışveriş yapamıyor. Cizre'de hava bu yıl daha da sıcak." diye konuştu.

Döner ustası Murat Adıkti, arife günü yoğunluk ve sıcaktan dolayı üç kez baygınlık geçirdiğini anlatarak, sıcak havaya çok zor dayandıklarını aktardı.

Ekmek fırınında usta Mehmet Ercan, sıcağa rağmen her gün insanlara ekmek pişirmek zorunda olduklarını dile getirerek, "Saat 06.00'dan saat 14.00'e kadar ekmek çıkarıyoruz. Saat 15.00'ten sonra çalışmaya ara veriyoruz. Saat 18.00'de tekrar işe başlayıp, 21.00'e kadar çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Mardin'de tarihi mekanlar akşam saatlerinde ziyaret ediliyor

Mardin'de vatandaşlar hafta sonları serinlemek için piknik alanlarını tercih ederken, kente gelen ziyaretçiler de tarihi mekanları gezmek için akşam saatlerini bekliyor.

Kentin en sıcak ilçelerinin başında gelen Kızıltepe'de vatandaşlar ağaçların altında serinliyor, yürürken de ya şemsiye kullanıyor ya da gölge alanları tercih ediyor.

Kızıltepe'de yaşayan Çetin Timur, Mardin'de sıcakların arttığını, serinlemek için parklarda ve çay ocaklarında oturduklarını söyledi.

Abdülaziz Aman da 30 yıldır ilçede çay ocağı işlettiğini, son günlerde serinlemek için iş yerini suladığını anlatarak, "Bazı dönemler 47 dereceyi buluyor sıcaklık." dedi.

Batman'da klima kullanımına rağbet yüksek

Sıcakların yaşamı olumsuz etkilediği illerden Batman'da da vatandaşlar evlerinde ve iş yerlerinde klima ile serinlemeye çalışıyor.

Batman'da yaşayan İbrahim Bitkay, sıcaklar dolayısıyla elinden su şişesini düşürmediğini, dışarıda işi olmadığında zamanını klima karşısında geçirdiğini anlattı.

Esnaf Metin Ağar ise iş yerinde klimanın devamlı açık olduğunu, havanın sıcak olmasının yaşamı zorlaştırdığını belirtti.

Uzmanından güneş çarpmalarına dikkat uyarısı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için risk altında bulunanların gün içinde güneş ışınlarına çok maruz kalmaması gerektiğini söyledi.

Toprak, risk grubunda olanların güneş krampları, ısı bitkinliği ve güneş çarpmasına daha fazla dikkat etmesinin önemine değinerek, "Güneş çarpması ölümcüldür. Yaşlılar, dört yaşına kadar olan çocuklar, beden gücüyle sıcak havada çalışmak zorunda olanlar daha fazla risk grubunda. Kalp hastaları, ilaç kullananlar eğer ciddi bir sıcaklığa maruz kalırlarsa ölümler yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Beden gücüyle çalışanların güneş altında, 41-42 dereceyi aşan sıcaklıklarda çalışmalarının risk teşkil ettiğini dile getiren Toprak, zorunlu olarak açık alanda çalışanların, kas krampları, baş dönmesi, çarpıntı, yorgunluk, halsizlik, bilinç bulanıklığı gibi belirtiler oluşur oluşmaz çalışmayı bırakıp, kendini sıcaktan koruması tavsiyesinde bulundu.

Toprak, bol miktarda su içilmesi gerektiğini belirterek, dışarı çıkmak zorunda olanların günün erken saatleri veya akşama doğru olan saatlerini tercih etmesi gerektiğini kaydetti.