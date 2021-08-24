Üye Girişi
Güneydoğu'da hedef 12 milyar dolar ihracat - Son Dakika

Güneydoğu'da hedef 12 milyar dolar ihracat

24.08.2021 10:16
Güneydoğu'da hedef 12 milyar dolar ihracat, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ihracat gündemini, birim fiyatları, bölgedeki istihdamı ve güncel sorunları değerlendirerek, 2021 yılında hedefin 12 milyar dolarlık ihracat olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ihracat gündemini, birim fiyatları, bölgedeki istihdamı ve güncel sorunları değerlendirerek, 2021 yılında hedefin 12 milyar dolarlık ihracat olduğunu söyledi. Kileci, " Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis gibi ihracatçı şehirlerimiz ve sayısı 12 bini aşkın ihracatçımız ile bugün dünyanın 192 ülkesine onlarca kalemde ürün satıyoruz" dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Güneydoğu Anadolu'dan yapılan ihracatın birim fiyatlarını değerlendirerek, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi, son yıllarda oluşturduğu ekonomik değer ile fazlasıyla dikkat çekiyor. Artarak devam eden bu başarısı; güçlü sanayisi, geniş ürün yelpazesi ve yatırımlarından ileri geliyor. Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis gibi ihracatçı şehirlerimiz ve sayısı 12 bini aşkın ihracatçımız ile bugün dünyanın 192 ülkesine onlarca kalemde ürün satıyoruz. İplik, kumaş, makine halısı, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, hububat-bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ve dış giyim ürünlerimiz Orta Doğu başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Amerika coğrafyasında yoğun talep görüyor. Bütün bu başarılarla birlikte birim fiyatlarımızı da daha yukarı taşımayı hedefliyoruz. Güncel verilere göre Bölgemiz toplam ihracatında birim fiyat 1 dolar. Tabii bu rakam çimento dahil fiyat. Çimentoyu dışarıda bıraktığımızda kilogram başı fiyatımız 1,3 dolara yükseliyor. İhracatımızı kalem kalem değerlendirdiğimizde birim fiyatta öne çıkan sektörleri de söylememiz gerekir. Örneğin tekstilde birim fiyat 3,1 dolar, konfeksiyonda 6 dolar, makinede ise 3,5 dolar. Bunlara ek olarak teknik tekstilden mamul ürünler de birim fiyatı yükselten katma değerli ürünlerimizden. Daha rekabetçi ve katma değeri yüksek ürünlerle her bir sektör için birim fiyatları yukarı çıkarma gücümüz bulunuyor. Bu noktada üreticilerimizle birlikte yürüteceğimiz ortak bir strateji, bir duruş üzerine çalışıyoruz. Üreticimiz, ihracatçımız çok hevesli, dünya pazarında daha rekabetçi bir noktaya gelmek istiyor. Bu istek ve çaba bizi başarıya götürecektir kanısındayım" dedi.

"2021 yılı için hedefimiz 12 milyar dolar"

Başkan Kileci en fazla ihracatın Ortadoğu'ya yapıldığını, ihracatın artırılması ve dünya piyasalarında kalıcılığın sağlanması için yeni pazar arayışlarının devam ettiğini ifade ederek, "Geçmişte Orta Doğu'nun toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 70-80 seviyelerindeyken şu anda yüzde 30 seviyelerine çekilmiş durumda. Bununla birlikte, Amerika ve Avrupa pazarında daha fazla güçlendiğimizi, ürünlerimizi dört kıta 192 ülkeye ulaştırdığımızı görüyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak 2020 yılında 9,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl için hedefimiz 12 milyar dolar. Ocak - Temmuz dönemi ihracatımız 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dağılıma baktığımızda Orta Doğu yüzde 36,1 ile birinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 19 ile Avrupa Birliği ülkeleri takip ediyor. Amerika ülkelerinin toplam ihracat içindeki oranı ise yüzde 15,2 seviyelerinde bulunuyor. Hedefimiz AB ve Amerika bölgeleri ile Afrika ve Uzak Doğu pazarında daha fazla derinleşmek, ihracattan daha fazla pay almak. Tıpkı AB ve Amerika pazarında olduğu gibi Afrika ve Uzak Doğu pazarlarında da yine günden güne gelişen ve büyüyen bir seyir izliyoruz. Fakat hedefimizi dar tutmuyoruz. Gayemiz 'dünyanın her yerine ürün satabilmek, mevcut pazarlarda ise daha da güçlenmek'. Çalışmalarımızı ve stratejilerimizi bu felsefe üzerinden şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplam ihracatımızda birim fiyat 1 dolarken, tekstilde birim fiyat 3,1 dolar"

Bölge ihracatında katma değeriyle öne çıkan ürünlere vurgu yapan Kileci, "Hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil, teknik tekstil ve teknik tekstilden mamul ürünler katma değerli ürünler olarak bölge ihracatımızda bir adım öne çıkıyor. Burada tekstilde birim fiyatımız 3,1 dolar ortalamasına sahipken, konfeksiyonda ortalama birim fiyat 6 dolar. Güçlü bir tekstil alt yapımız bulunuyor ve bu grupta Türkiye'nin ihracatında da önemli bir noktada bulunduğumuzu söyleyebilirim. Şöyle ki; Türkiye toplam tekstil ihracatının yüzde 24'ünü tek başımıza üstleniyoruz. Halı grubunda da Türkiye ihracatını omuzluyoruz. Ülkemizin toplam halı ihracatının yüzde 70'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerinden yapılıyor. Dünya parça makine halısı ihracatının ise yüzde 72'si yine Bölgemizden gerçekleştiriliyor. Yine sağlık sektörü, deri ve ayakkabı sektörü, makine ve kimya sektöründeki ürünlerimizden katma değer anlamında kendini gösteren ürünler mevcut. Yatırımlara gelirsek; teknik tekstil, hazır giyim ve makine sektöründe ise ciddi yatırımlar var. Yine tekstil ve hammaddelerinde hammadde yatırımları bulunuyor. Katma değeri yüksek, inovatif ve yeni ürünler için fikir ve projeler çok önemli. Kumaşımızın, tekstilimizin daha güçlü bir şekilde dünyada yer alabilmesi için Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz, ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in koçluğunda 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nı başlattı. Büyük bir titizlikle yürütülen yarışmaya 222 kişi başvurdu. 10 finaliste ait 40 kumaş tasarımını belirleyeceğiz bu yarışmanın sonunda. Dilek Hanif, bu yeni kumaşlardan 40 parçalık bir model oluşturacak. Halı Birliğimiz ise düzenlediği VII. Makine Halısı Tasarım Yarışması ile katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretilmesini ve uluslararası rekabet gücünün sürdürülmesini hedefliyor. Yeni ürün geliştirmeye hizmet eden bu tarz girişimlerle ihracatımızı, üretimimizi, tasarım gücümüzü destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sanayicilerimiz, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 bin kişiye istihdam sağlıyor"

Güneydoğu Anadolu'nun tekstil sektöründe önemli bir üretim bölgesi olduğuna dikkat çeken Başkan Kileci bölgenin önemli bir istihdam merkezi haline geldiğini de sözlerine ekledi. Kileci yaptığı değerlendirmede, "Gaziantep'in liderliğinde bölgemiz önemli bir tekstil üretim ve ihracat üssü. Sadece Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 300.000 kişilik bir istihdam mevcut. Bu istihdamın yaklaşık yüzde 50'si tekstil sektöründe. Yabancıların sektörde istihdam edilme oranı ise yüzde 2'yi geçmiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 40 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Teyit edelim. Bu sanayi bölgelerinde üretilen ürünler bugün dünyanın 192 ülkesinde kullanılıyor. Amacımız sanayimizi daha da güçlendirmek, istihdama ve bölge kalkınmasına daha fazla destek sunmaktır. Irak ve Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi halinde ülke hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını da ifade eden Başkan Kileci sözlerine "Suriye ve Irak'la ilişkiler düzeldiğinde bunun bölge ve ülke ekonomimize olumlu yansıyacağı muhakkaktır. Bölgemiz tarihi İpekyolu üzerinde bulunan, ticari anlamda güvenilir bir bölge. İlişkiler normalleştiğinde Avrupa ülkeleri ve Amerika da bizi bir lojistik merkez olarak değerlendirip, bu bölgeye yatırımlarını artıracaktır. Yabancı yatırımlarla daha da canlanan bölgede, söz konusu ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracatta da artışlar yaşanacaktır" dedi.

"Komşu ülkelerdeki normalleşme en fazla Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaktır"

Suudi Arabistan'a ihracatla ilgili sorunların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Kileci, bu sorunların çözümü için çalışmalar yürütüldüğünü ve alternatif yollar arandığını söyleyerek, "Sorunlar maalesef devam ediyor. Fakat söz konusu sorunlar Suudi Arabistan'ın politikalarından kaynaklı tek taraflı sorunlar diyebilirim. Ülkemiz çözüm için her türlü çabayı sarf ederken Suudi Arabistan işi çözümsüzlüğe sürüklüyor. Bu tavrın bir kenara bırakılmasını ve aynı uzlaşmacı yaklaşımın onlar tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Şunu da söylemek gerekir ki Suudi Arabistan'a ihracatta yaşanan kayıpları başka ülkelerle tamamlıyoruz. Alt toplamda ihracatımız azalmıyor, tam tersine artıyor. Diğer taraftan İran ve Mısır'la belirgin bir problem yaşamıyoruz. Her iki ülkeyle süregelen birtakım küçük problemler elbette var. Genel itibari ile söz konusu ülkelerle geçmişteki ticaretimiz nasıl ilerliyorsa bugün de aynen devam ediyor. Halihazırda Orta Doğu ülkelerinin tamamı bizim pazarımız. Dolayısıyla bizim için Orta Doğu'da yeni bir pazar hedefinden çok, mevcut pazarlardaki mevcudiyetimizi güçlendirme hedefinden bahsedilebilir, ki bu da hedeflerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

"Pandemi bize çok şey öğretti"

Pandemi dönemini değerlendiren Kileci, "Pandemi bize çok şey öğretti. Her anlamda gücümüzü ve dirayetimizi ölçen bir dönemdi. Bu süreç tam anlamıyla sona erdi diyemesek de ülkemiz ve bölgemiz en başından beri başarılı bir sınav veriyor diye düşünüyorum. Fakat geldiğimiz bu noktada; üretimde ve ihracatta elde edilen avantajların hatalarla kaybedilmemesi gerekiyor. İhracattaki başarımızın sürdürülebilir olması için kalifiye insan yetiştirmemiz, akreditasyon sürecini doğru yönetmemiz, çevreci ve doğa dostu üretimler yaparak pazarlardaki varlığımızı güçlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Güneydoğu'da hedef 12 milyar dolar ihracat
Güneydoğu'da hedef 12 milyar dolar ihracat
Güneydoğu'da hedef 12 milyar dolar ihracat

Güneydoğu Anadolu, Ahmet Fikret, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'da hedef 12 milyar dolar ihracat - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde 14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu 14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 13:44 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş
Aracının alarmının ötmesine öfkelendi, 13 yaşındaki kız çocuğunu binada kıstırıp kemerle dövdü 12:50 Aracının alarmının ötmesine öfkelendi, 13 yaşındaki kız çocuğunu binada kıstırıp kemerle dövdü Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi 12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi

Son Dakika Haberleri
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu         
14:49
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı         
13:51
Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı         
13:33
Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz         
13:06
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu         
12:46
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım         
11:41
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 14:55:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güneydoğu'da hedef 12 milyar dolar ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement