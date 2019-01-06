Güneydoğu'da Kar Uyarısı
1 saat önce
Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yoğun kar uyarısı yapıldı.
Diyarbakır
, Batman
, Siirt
ve Şırnak
'ta yoğun kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın Çermik
, Çüngüş
, Ergani
, Dicle
, Hani, Lice
ve Kulp
, Batman'ın Kozluk
ve Sason
, Siirt'in Baykan
, Şirvan
ve Pervari
ile Şırnak'ın Beytüşşebap
ve Uludere
ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Bu kapsamda ulaşımda aksama, eğimin fazla olduğu yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:57 Kaynak: AA
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