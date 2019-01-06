Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Kar Uyarısı

Güneydoğu'da Kar Uyarısı

1 saat önce

Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yoğun kar uyarısı yapıldı.

Güneydoğu'da Kar Uyarısı, System.String[]
Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yoğun kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın Çermik, Çüngüş, Ergani, Dicle, Hani, Lice ve Kulp, Batman'ın Kozluk ve Sason, Siirt'in Baykan, Şirvan ve Pervari ile Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bu kapsamda ulaşımda aksama, eğimin fazla olduğu yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:57 Kaynak: AA

Siirt, Batman, Diyarbakır, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek

İstanbul'da Onlarca Kişi Haç Çıkarmak İçin Buz Gibi Suya Atladı Hırsız Kızlar İşbaşında! Kamera Olan Biten Her Şeyi Kaydetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:31:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Kar Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]