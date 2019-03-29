Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Kar ve Şiddetli Yağış Uyarısı

Güneydoğu'da Kar ve Şiddetli Yağış Uyarısı

36 dakika önce

Meteoroloji Müdürlüğünden Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kar ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Güneydoğu'da Kar ve Şiddetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Müdürlüğünden Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kar ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevresinde 31 Mart Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Sağanak dolayısıyla meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenen açıklamada, ayrıca 31 Mart akşamına kadar Siirt'in Pervari, Eruh ve Şirvan, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere, Diyarbakır'ın Kulp, Batman'ın Sason ilçesinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, yer yer tipi şeklinde yağış ve çığ düşme riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:28 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:04:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Kar ve Şiddetli Yağış Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]