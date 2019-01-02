Güneydoğu'da Kış

Gaziantep'te yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Gaziantep'te özellikle yüksek bölgelerde geceden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.



Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, trafik ekipleri, kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.



Adıyaman



Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.





Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Sincik ve Tut ilçelerinde 20 köy ile 34 mezraya ulaşılamadığını söyledi.





Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla çalıştığını sözlerine ekledi.



Şanlıurfa



Şanlıurfa'da etkisini artıran soğuk hava sabah saatlerinden itibaren yerini yağmur ve kara bıraktı.



Merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçesinde zaman zaman etkili olan yağmurun akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.



Hilvan ve Siverek ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor. Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karacadağ bölgesinde ise aralıklarla kar yağışı görülüyor.



Öte yandan bölgenin en yüksek kesimi olan Karacadağ'da ise kar kalınlığının 80 santimetreyi aştığı öğrenildi.

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