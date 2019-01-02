Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Kış - Gaziantep

Güneydoğu'da Kış - Gaziantep

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

İslahiye ilçesinde özellikle yüksek bölgelerde geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı yirmi mahalle karın etkisi altına girdi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Kabaklar, İdilli, Hasanlök, Kayabaşı, Koçcağız, Yağızlar ve Tandır mahallelerini etkisi altına aldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapalı yollarının bulunmadığını, kısmen karla kaplı olan Kabaklar, Yağızlar ve Tandır mahallelerinin yollarının da belediyenin karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldığını belirtti.

İlçe merkezine yağmayan kar, 7 kilometre mesafedeki Kabaklar Mahallesi'ne yağınca buraya özel araçlarıyla giden bir grup genç, kartopu oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:24 Kaynak: AA

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