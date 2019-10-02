- Güneydoğu'da kuaförler şiddet ve istismara saç tasarımları ile dikkat çekti

MARDİN - Mardin Berberler ve Kuaförler Odası, Güneydoğu'da esnaflık yapan 630 bayan kuaförünün yeni trend saç tasarım eğitimlerini Mardin'de gerçekleştirdi. Kuaförlerden oluşturulan şov ekibi ilginç saç tasarımları ile görsel bir şölen hazırladı. Türk bayraklı gemi, kelebek, boya kutularından hazırlanan saç modelleri ile sahneye çıkan ekip kadına, hayvana şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için pankart açtı.

Mardin'de bir tesiste gerçekleşen Berberler ve Kuaförler Odası ve özel bir boya markasının ortak organizasyonunda Güneydoğu'nun farklı illerinde esnaflık yapan 630 bayan kuaför bir araya gelerek Türkiye'nin saç tasarımda isim yapmış Adnan Sertel ve Salih Pehlivan'ın sunumu ile eğitim aldı. Gün boyu süren eğitimlerde kuaförlere saç tasarımları, boyama teknikleri yeni moda topuz modelleri hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimlerini tamamlayan kuaförler Mardin'de saç tasarımı yapan 5 kişilik ekip saç tasarımları ile şov yaptı. Mardin şov ekibinde yer alan Abit Yücesoy Erdal Akdeniz, İbrahim Durak, Can Gerehan ve Mahmut Kurtoğlu'nun tasarımları büyük alkış aldı.

Organizasyona destek veren Nuri Tanış bölge kuaförleri ile bir araya gelerek saç boyama, tasarım eğitimleri verdiklerini ifade ederek yeni trend saç tasarımlarının kuaförlere aktarıldığı organizasyonu her yıl düzenlenmek istediklerini aktardı.

Etkinlikle ilgili konuşan Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordoğan ise, "Yeni trend saç tasarımlarını Mardin'e getirdik. Türkiye'nin divaları dediğimiz saç tasarımları yapan ünlü kuaförler Adnan Sertel ve Salih Pehlivan. İlk önce saç renklendirme, topuz eğitimleri yaparak Mardin kuaförleri arasında bir şov ekibi kurarak bir etkinlik düzenlendi. Şov ekibi Türk bayraklı gemi, kelebek tasarımı, palmiye tasarımları ve boya kutuları ve saç süngerleri ile tasarımlar yaparak katılımcılara görsel bir sunum yaptı. Esnafımızın yeni moda saç trend eğitimleri alsınlar istedik" dedi.

Mardinli kuaförler eğitimin ardından saç tasarımları ile yaptıkları kelebek, Türk bayraklı gemi, boya kutuları ile hazırlanan tasarım ve palmiye modeli katılımcılardan büyük alkış aldı.

Mankenleri ile birlikte sahneye 'Kadına şiddete, hayvanlara şiddete hayır, çocuk istismarına hayır savaşa hayır' pankartları çıkan şov ekibi, ayakta alkışlandı.