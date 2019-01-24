Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Kültür-sanat

Güneydoğu'da Kültür-sanat

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sevilen oyunlarını sanatseverler için sahneleyecek.

Güneydoğu'da Kültür-sanat, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sevilen oyunlarını sanatseverler için sahneleyecek.

"Hopçik ile Dopçik" adlı tiyatro oyununu 26 Ocak Cumartesi saat 13.00'de çocuklar için sahneleyecek.

Orhan Kemal'in yazdığı "72'nci Koğuş" adlı tiyatro oyununuyla da saat 20.00'de seyirci karşısında olacak.

Konser

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay, şarkılarını Şanlıurfalı hayranları için seslendirecek.

Konser, 26 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda izlenebilecek.

Gaziantep

Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Selda Bağcan, türkülerini Gaziantepli hayranları için seslendirecek.

Konser, 26 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:20 Kaynak: AA

Şanlıurfa, 26 Ocak, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Süper Ligde 19. Hafta Hakemleri Belli Oldu

15 Gün Önce Evlendiği Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü Emekliye Müjde: Maaşlara Bir Zam Daha Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:26:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Kültür-sanat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]