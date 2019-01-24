Güneydoğu'da Kültür-sanat

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sevilen oyunlarını sanatseverler için sahneleyecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sevilen oyunlarını sanatseverler için sahneleyecek.



"Hopçik ile Dopçik" adlı tiyatro oyununu 26 Ocak Cumartesi saat 13.00'de çocuklar için sahneleyecek.



Orhan Kemal'in yazdığı "72'nci Koğuş" adlı tiyatro oyununuyla da saat 20.00'de seyirci karşısında olacak.



Konser



Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay, şarkılarını Şanlıurfalı hayranları için seslendirecek.



Konser, 26 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda izlenebilecek.



Gaziantep



Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Selda Bağcan, türkülerini Gaziantepli hayranları için seslendirecek.



Konser, 26 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

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