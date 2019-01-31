Güneydoğu'da Kültür Sanat

Komedinin en iyi örneklerinden biri sayılan "Ahududu" isimli tiyatro oyunu, Gaziantepli ve Şanlıurfalı sanatseverler için sahnelenecek.
Tiyatro Kare tarafından sahnelenecek "Ahududu" oyunu, yarın Gaziantepli tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
Joseph Kesselring'in yazdığı, Nedim Saban
'ın Türkçeye uyarlayıp yönettiği oyunda, Suna Keskin
, Melek Baykal
, Bülent Seyran
, Cem Güler, Halim Ercan, Dicle
Alkan, Özgür Yetkin ve Birol Engeler rol alıyor.
Kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan "Ahududu", huzura kavuşturmak ve yalnızlıklarından kurtarmak için insanları zehirleyen Müşfike ve Mürşide ile çevresindekilerin hikayesini anlatıyor.
Oyun, yarın saat 20.00'de Benim Koleji Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden İlkay Akkaya, türkülerini Gaziantepliler için söyleyecek.
Konser, 7 Şubat 20.00'de Burç Park'ta izlenebilecek.
Şanlıurfa
Tiyatro Kare ekibi, Gaziantep'in ardından Şanlıurfalı sanatseverlerle de buluşacak.
Oyun, 2 Şubat Cumartesi saat 20.30'da Mehmet Akif İnan
Konferans Salonu'nda sahnelenecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
ise "Hopçik ile Dopçik" ve Orhan Kemal
'in yazdığı "72'nci Koğuş" oyunları ile sanatseverler ile buluşacak.
"Hopçik ile Dopçik" 2 Şubat Cumartesi saat 13.00'de, "72'nci Koğuş" ise saat 20.00'de sahnelenecek.
Sanatçı İlkay Akkaya da 6 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Mehmet Akif İnan
Konferans Salonu'nda sevilen parçalarını seslendirecek.