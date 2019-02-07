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Güneydoğu'da Kültür Sanat

1 saat önce

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı oyunu, Gaziantepli izleyicilerle buluşturacak.

Güneydoğu'da Kültür Sanat, System.String[]
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı oyunu, Gaziantepli izleyicilerle buluşturacak.

Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği oyunda, Halil İbrahim Kaçmaz, Mehmet Veysi Yoldaş, Mebruke Eraslan, Hazal Akyürek, Hüseyin Kombaycı, Hakan Latifoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık oyuncu kadrosu rol alıyor.

İyilik ve kötülüğe işaret edilen oyunda, insanın vefa ve çıkar çatışmasının gülünçlüğü ortaya konuluyor.

Oyun, yarın saat 20.00, 9 Şubat Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Türküleri kendine has tarzıyla yorumlayan Ahmet Aslan, Gaziantepli sevenleriyle buluşacak. Konser, 13 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Zeugma Müzesi Konferans Salonu'nda dinlenebilecek.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Hopçik ile Dopçik" oyununu, 9 Şubat saat 13.00'te minik seyircilerinin beğenisine sunacak.

Tiyatro, Orhan Kemal'in yazdığı "72. Koğuş"u ise aynı gün saat 20.00'de sahneleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:25 Kaynak: AA

Emre Gümüş, Sabri Özmener, Devlet Tiyatroları, Diyarbakır, Kültür Sanat
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