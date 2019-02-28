Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Kültür Sanat

Güneydoğu'da Kültür Sanat

1 saat önce

GAZİANTEP/ Gaziantep ve Şanlıurfa bu hafta "Romantizma" adlı komedi oyununa ev sahipliği yapacak.

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GAZİANTEP/ Gaziantep ve Şanlıurfa bu hafta "Romantizma" adlı komedi oyununa ev sahipliği yapacak.

Akatlar Kültür Merkezi'nin "Romantizma" adlı oyunu, ilk olarak Şanlıurfalı tiyatroseverler için sahnelenecek.

Murat Dişli'nin yazdığı, Oktay Şenol'un yönettiği oyunda Janset ve Gökçe Özyol rol alıyor.

Evli olan Yasemin ve Uğur'un başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Yasemin ve Uğur, evliliklerinin 20'nci yıldönümünde yıllar önce içlerinde ukde kalan düğünü yapmaya karar verirler. Birbirinden farklı 2 ayrı düğün hayal eden karı koca, nikah tazeleme yolunda yıllanan ve yıpranan ilişkilerini, kapanmayan hesaplarını ve halı altına süpürdükleri sırlarını sorgulayacak ve beraberlikleri hiç beklemedikleri bir sona doğru yol alacaktır."

Oyun, 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda tiyatroseverler ile buluşacak.

Oyun, 5 Mart Salı günü de saat 20.00'de Gaziantep'te, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde izlenebilecek.

Gaziantep

Tiyatro Martı "Hoş Geldin Boyacı" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverler için sahneleyecek.

Donald Churchill'in yazdığı, Füsun Günersel'in Türkçe'ye çevirdiği, Arif Akkaya'nın yönettiği oyunda, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner rol alıyor.

Hayatı boyunca aktör olma hayali kuran Walter'in başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Walter, para kazanmak için boyacılığa başlamıştır. Bir gün bir evi boyarken birden Marcia ile karşılaşır, üzerine kapının zili çalar, gelen, kocası tarafından aldatılan Jane'dir."

Oyun, 3 Mart Pazar saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde izlenebilecek.

Konser

Rus müzisyen Evgeny Grinko, Gaziantepli hayranlarıyla buluşacak.

Konser 1 Mart Cuma günü saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:47 Kaynak: AA

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