Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80 - Son Dakika

Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80

11.05.2021 11:55
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80, System.String[]

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, kuraklıkla karşı karşıya kalındığını belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Diyarbakır'da özellikle kuru arazilerde yüzde 80 kayıp var.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, kuraklıkla karşı karşıya kalındığını belirterek, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Diyarbakır'da özellikle kuru arazilerde yüzde 80 kayıp var. Diyarbakır'daki toplam kaybımız yüzde 60 civarındadır. İklimler değişiyor, bunları artık sık sık yaşayacağız. Barajlardaki suyun çiftçilerle buluşması lazım" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir önceki yıla oranla bu sene yağışlar yüzde 40 azaldı. Bu durum, özellikle hububat alanında önemli bir merkez olan bölgede kuraklığa sebep oldu. Kuraklığın, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt ve Batman illerinde buğday ve arpa rekoltesinde yüzde 80'e yakın bir kayıp yaşanmasına sebep olacağı değerlendiriliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, kuraklıkla karşı karşıya olduklarını söyledi.

'İKLİMLER DEĞİŞİYOR, BUNLARI ARTIK SIK SIK YAŞAYACAĞIZ'Çiftçinin bu yıl tarlalarda hasat yapamayacağı için desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Delil, barajlardaki suyun çiftçilerle buluşması gerektiğini de ifade etti. Delil şöyle konuştu: "Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere özelde Diyarbakır, meteoroloji verilerine göre yüzde 45-50'ye yakın az yağış aldı. Tarlalarda kuraklık kendini ciddi anlamda hissettirmiş ve kuraklıkla karşı karşıyayız. Çiftçimiz bu üretimi yaparken ciddi üretim maliyetleri var. Gübre, tohum, ilaç ve mazot girdileri ciddi bir masraftır. Çiftçimiz üretimi elde edemeyecek, tarlalarda hasat yapamayacak. Hasat yapılmadığından dolayı çiftçimiz hiçbir şey elde edemeyeceği için bankalara, kredi kooperatifine ve şahıslara olan borçlarını ödeyemeyecek. Biz diyoruz ki ciddi bir kuraklık var, buna karşı özellikle bankalar, özel bankalar dahil olmak üzere tarım kredi kooperatiflerinden nakdi destek istiyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Diyarbakır'da özellikle kuru arazilerde yüzde 80 kayıp var. Bu da ciddi anlamda bir etki yaratacaktır. Diyarbakır'daki toplam kaybımız yüzde 60 civarındadır. İklimler değişiyor, bunları artık sık sık yaşayacağız. Bizim talebimiz Silvan Barajı, Dicle Barajı ve Kralkızı Barajı gibi barajlardaki suyun çiftçilerle buluşması. Bir türlü çiftçimizi suyla buluşturmadık. Suyu çiftçimizin tarlasına götürmemiz gerekiyor ki bu kuraklıktan etkilenmeyelim. Bu nedenle arazilerimizi suyla buluşturmamız gerekiyor."

- Diyarbakır
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, İklimler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80 - Son Dakika


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