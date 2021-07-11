Güneydoğu'da normalleşmeyle başlayan turizm hareketliliği bayramla taçlanacak - Son Dakika

EŞBER AYAYDIN/MEHMET AKİF PARLAK - Kültür, inanç ve gastronomi turizminin önemli merkezlerinden Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaşanan normalleşme sürecinde başlayan hareketliliği, Kurban Bayramı tatiliyle taçlandırmak istiyor.

Dünya çapında adından söz ettiren tarihi değerleri, kadim gelenekleri, kültürü ve lezzetleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bölge illerinde, normalleşme sürecinde kültür turizmine yönelen ziyaretçilerle hareketlenme yaşanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız, AA muhabirine, yapılan tanıtımlarla ziyaretçilerin bölgeye ilgisini gözlemlediklerini söyledi.

Kurban Bayramı tatiliyle de özellikle yerli misafirlerin bölgede ağırlanmasıyla ilgili taleplerin geldiğine işaret eden Bacaksız, şöyle konuştu:

"Bölgemiz hem tarihi hem turistik anlamda çok zengin. Gaziantep'ten başlayıp Diyarbakır'a kadar olan bölgemizde Zeugma Müzesi, Göbeklitepe, Nemrut gibi çok önemli yerler bulunuyor. Her bir ilimiz ayrı bir kültürel değer ve güzelliğe sahip. Bölgeye gelen ziyaretçilerimiz doya doya bir tatil geçirecek. Kurban Bayramı'nda bölgenin oldukça hareketli olacağını düşünüyorum."

Gaziantep'te lokanta işletmecisi Ahmet Çadır, normalleşme süreciyle kentteki ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirtti.

Bayram tatilinin kendileri için her zaman büyük fırsat olduğunu dile getiren Çadır, "Türkiye'nin ilk gastronomi kentiyiz. Bu anlamda bu pastadan her geçen gün daha fazla pay almak istiyoruz. Tatil döneminde gerçekten yoğun talep oluyor bölgeye. Biz de payımızı alıyoruz. Bu bayram tatilinde de aynı yoğunluğunu bekliyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık." dedi.

Şanlıurfa'ya turistler gelmeye başladı

"Peygamberler şehri" Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, gastronomi, inanç, tarih, kültür ve müziği bir arada bulmak isteyenlerin geleceği adresin Şanlıurfa olduğunu söyledi.

Kentin kültür turizminin yanı sıra inanç turizminde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Beyazgül, "12 bin yıllık tarihi olan bu kentin müziği, gastronomisi, kültürü çok gelişmiş durumda. Burası bir hoşgörü ve samimiyet şehri. Bu nedenle Şanlıurfa'ya her inançtan insanlar akın akın geliyor. Bundan bir hafta önce Göbeklitepe'ye gittim. Akın akın turistler gelmeye başladı. Şu yasaklı dönemde dahi son 3 ayda 100 bine yakın turist buraya gelmiş bulunuyor. Şimdi turizm patlaması bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, inanç ve kültür turizmi için gezi yapmak isteyenlerin bayram tatilinde gelebilecekleri en uygun adresin Şanlıurfa olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerin bölgede dolu dolu vakit geçirebileceğini anlatan Çoban, "Şu anda otel doluluk oranı yüzde 60-70 civarında. Kurban Bayramı ile birçok insan tur programını Şanlıurfa'ya ve bu bölgeye yapacağından, bu oranın daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Adıyaman'dan turistlere davet var

Adıyaman'da turizm acentesi sahibi Veysel Kuştepe, salgın nedeniyle Nemrut'a gelen yerli ve yabancı turist sayısında ciddi azalma olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı tatili için hazırlık yaptıklarını anlatan Kuştepe, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı turistlerimizi buraya davet ediyoruz. Güneşin en güzel doğup battığı yer Adıyaman'daki Nemrut Dağı'dır. Turlarımız Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa'dan başlıyor, Adıyaman'da güneşin doğuş ve batışı izlendikten sonra Diyarbakır ve Mardin ziyaretiyle de bitiyor. Buraya gelen turistlerden bütün esnafımız faydalanmakta. Kurban Bayramı tatili bizim için gerçekten büyük fırsat olacaktır."

Kentte tercümanlık yapan Sedat Kalın ise normalleşme süreciyle turizmde hareketliliğin arttığını dile getirerek, "Nemrut'a son 1 ayda ciddi ilgi var. Bu ilginin neredeyse iki katını Kurban Bayramı tatilinde bekliyoruz. Bayram tatili sürecinde ciddi yoğunluğumuz oluyor. İnsanlar buralara gelmeyi gerçekten çok özledi ve bu bayram onlar için büyük fırsat." ifadelerini kullandı.