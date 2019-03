Güneydoğu'da Petrol Sevinci

DİYARBAKIR/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in Diyarbakır ve Siirt 'teki üç kuyuda gerçekleştirilen petrol keşiflerinin ekonomiye 700 milyon dolar katkı sağlayacağını açıklaması, iki ilde memnuniyetle karşılandı.Bakan Dönmez'in, Siirt'i ziyaretinde açıkladığı ve Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Diyarbakır ve Siirt'teki üç kuyuda 22,52 milyon varil yerinde rezerv petrol keşfettiklerini, bu keşiflerle ekonomiye yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlayacaklarını ifade etmesi heyecan uyandırdı."Diyarbakır'da daha çok yer altı zenginliklerimiz var" Sur İşadamları ve Toptancıları Derneği (SİDER) Başkanı Şükran Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada huzur ve güven ortamının devam etmesiyle yer altı zenginliklerinin de ortaya çıkacağını söyledi."Yıllardır Doğu ve Güneydoğu'da süre gelen terör olayları yatırımların ve yer altı zenginliklerinin ortaya çıkarılmasına engel oldu. Terör olaylarından dolayı devletimiz bu çalışmaları rahat bir şekilde yapamadı. Diyarbakır'da daha çok yer altı zenginliklerimiz var. Bunlar ortaya çıkarılırsa ülke ekonomimize çok ciddi katkı sağlanacağına inanıyorum." diyen Yılmaz, bu çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi için huzur ve güven ortamının sürmesinin önemine değindi.Yılmaz, bu ekonomik gelişmenin iş ve istihdama da katkı sunacağını dile getirdi.Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi , bölgede ciddi manada petrol rezervi bulunduğunu belirterek, bu rezervlerin değerlendirmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.Geçmişte terör olaylarından dolayı çok çalışma yapılamadığına işaret eden Çelebi, artık bu dönemde çalışmaların hız kazandığını aktardı."Diyarbakır bölgesinde bulunan petrolün Diyarbakır'da işletilmesini istiyoruz. Bulunan petrol, bölge ve Türkiye ekonomisine, enerji noktasında ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullanan Çelebi, bölgede böyle bir rezervin keşfedilmesinden sevinç duyduklarını kaydetti.Çelebi, bu çalışmaları desteklediklerini dile getirdi.Vatandaşlardan Hüseyin Gökmen, bölgenin yer altı zenginliklerinin ortaya çıkarılmasından duydukları memnuniyeti belirtti."Yer altı zenginliklerimiz bu ülkenin kalkınması, iş ve istihdam için mutluluk verici. Bu zenginliklerimize devlet ve millet olarak sahip çıkmak istiyoruz." diyen Gökmen, bu çalışmaların Diyarbakır'ın kalkınması için de güzel gelişmeler olduğunu vurguladı.SiirtSiirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Abdulkadir Demirhan, gelişmeleri sevinçle takip ettiklerini belirtti.Demirhan, "Zamanında çıkarılamayan petrol Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu hükümet döneminde açılmaya başlandı. Zengin maden yataklarının bir an önce çıkarılıp, ülkemiz ekonomimize kazandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.Esnaf Zekeriya Altınkum , petrol ile ilgili yaşanan gelişmelerden heyecan duyduklarını söyledi.Türkiye'nin petrol rezervinin bir kısmının Siirt'ten çıkarılacak olmasının sevindirici olduğunu anlatan Altınkum, "Bu petrol ilimize, bölgemize ve ülkemizi ciddi katkı sağlayacak. Bakanımıza, hükümetimize ve devletimize, ilimize ve bölgemize göstermiş oldukları değerden dolayı teşekkür ediyoruz.Vatandaşlardan Zeki Eren , Bakan Dönmez'in Siirt'i ziyaretinde verdiği müjdeli haberlerden mutluluk duyduklarını belirtti.Bu kaynakların ekonomiye katkı sağlamasının önemli olduğunu dile getiren Eren, "İlimiz zengin kaynaklara sahip. Bölgemizin terörle anılmasını istemiyoruz. Ülkemizin her karış toprağının değerlendirilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.