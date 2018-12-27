Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Sağanak (2)

Güneydoğu'da Sağanak (2)

1 saat önce

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan sağanak merkez ile Suruç ilçesindeki bazı mahallerde taşkına yol açtı. Suruç'a 30 kilometre uzaklıktaki Bilge ile Dumlukuyu Mahallesi'nde sağanak nedeniyle biriken sular bazı evlere girdi, mısır tarlası su altında kaldı.

Bilge Mahallesi'nde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışanlar, suyun içinde buldukları köstebeği kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Mahalle sakini Mustafa Aydeniz, yağış nedeniyle ekinlerinin ve evlerinin zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi'nde de tahliye kanalındaki yağmur sularının taşması üzerine bazı ekili tarlalar su altında kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:11 Kaynak: AA

Merkez, Şanlıurfa, Güncel
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