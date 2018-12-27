Güneydoğu'da Sağanak (2)
1 saat önce
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa
'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan sağanak merkez ile Suruç
ilçesindeki bazı mahallerde taşkına yol açtı. Suruç'a 30 kilometre uzaklıktaki Bilge ile Dumlukuyu Mahallesi'nde sağanak nedeniyle biriken sular bazı evlere girdi, mısır tarlası su altında kaldı.
Bilge Mahallesi'nde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışanlar, suyun içinde buldukları köstebeği kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.
Mahalle sakini Mustafa Aydeniz, yağış nedeniyle ekinlerinin ve evlerinin zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yardım talep etti. Merkez Eyyübiye
ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi'nde de tahliye kanalındaki yağmur sularının taşması üzerine bazı ekili tarlalar su altında kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:11 Kaynak: AA
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