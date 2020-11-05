Güneydoğu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Güneydoğu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

05.11.2020 09:49
Güneydoğu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, mahallelerde ise su baskınları yaşandı.

Devteşti Mahallesi'nde tıkanan rögar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de su tahliye çalışmaları yürütüyor.

- Gaziantep

Kentte dün gece geç saatlerde başlayan yağmur, ara ara sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle kentin işlek cadde ve bulvarlarında trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Vatandaşların da sağanak nedeniyle zorluklar yaşadığı gözleniyor.

Adıyaman

Gece geç saatlerde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar evlerin bahçelerinde oluşan büyük su birikintisini tahliye etmeye çalıştı.

Trafikte yaşanan yoğunluktan dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kilis

Kilis'te bu sabah başlayan yağmur, etkisini arttırmaya başladı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı.

Belediye hoparlörlerinden vatandaşların sel ve baskınlara karşı duyarlı olması uyarısında bulunuldu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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