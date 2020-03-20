Güneydoğu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
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Güneydoğu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.

Güneydoğu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde sürüyor.

Gaziantep'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonlarından alkışladı.

Vatandaşlar desteğini, odaların ve balkonların ışıklarını açıp kapatarak, bazı sürücüler ise korna çalarak gösterdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, sağlık çalışanlarını evlerinin balkonları ve pencerelerinden bir dakika boyunca alkışladı.

Bu desteği odaları ve balkonlarının ışıklarını açıp kapatarak gösterenler de oldu.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personeline alkışlı destekte bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında bir araya gelen personel, sağlık çalışanlarını balkon ve pencerelere çıkarak alkışladı.

Açıklamada ayrıca, belediyenin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanlarının, personel kimliğini göstererek MOTAŞ'a ait trambüs ve otobüslerden ücretsiz yararlanabileceği bildirildi.

Kent genelinde vatandaşlar da sağlık personelini balkonlardan alkışlarla destekledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar, hastanelerde görev yapanlara desteklerini saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp bir dakika alkışlayarak gösterdi.

Bazıları ise tencerelere vurarak destek vermeyi tercih etti. Sokaktaki vatandaşların ise ıslık çalarak destek verdiği görüldü.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personeli için balkon ve pencerelere çıkıp, alkışla destekte bulundu.

Kilis

Kilis'te de pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi.

Vatandaşlar, alkış ve ıslıkla sağlık personelinin yanında oldukları mesajını verdi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:22 Kaynak: AA

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