GAZİANTEP - Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu - Son Dakika
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GAZİANTEP - Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

12.07.2022 15:44

Güneydoğu'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar, havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Güneydoğu'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar, havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Gaziantep'te son 3 günden bu yana artış gösteren hava sıcaklıkları kent merkezinde 37 derece ölçüldü.

Kentte sıcaktan bunalanlar vatandaşlar, Mimar Sinan Mahallesi Dr. Asım Güzelbey Caddesi'nde bulunan havuzlara ilgi gösterdi.

Tatil yörelerine gidemeyen vatandaşlar, havuzlarda yüzerek tatilin keyfini çıkardı.

Bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Havuz İşletme Müdürü İbrahim Barın, AA muhabirine, sıcak havalar nedeniyle vatandaşların havuzları tercih ettiğini belirterek, "Her gün havuzlar daha da kalabalık hale geldi. Havuzlarımız sahil bölgeleri gibi yoğunluk yaşıyor. Buraya gelen vatandaşlar, serinliyor. Çocuklar için yüzmeleri için özel yerler oluşturduk." dedi.

18 yaşındaki İkra Yeter ise Gaziantep'in bunaltan sıcak hava nedeniyle havuzları tercih ettiğini belirterek, "Havuzdan çıkmak istemiyoruz. Hava çok sıcak." dedi.

Havuzda serinleyen 14 yaşında Belinay Defne Alay ise okulların tatile girmesinin ardından havuzlara gelip serinlemeye çalıştığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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