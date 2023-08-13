Güneydoğu'da Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Güneydoğu'da Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi

Son Güncelleme: 13.08.2023 14:59

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 40 dereceyi geçen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Adana'da sıcaklık 44,4 dereceye ulaşırken, cadde ve bulvarlarda sakinlik gözlendi. Mersin'de ise nem oranı yüzde 50'yi geçti ve sahil meydanlarında sakinlik yaşandı. Hatay'da sıcaklık 43 dereceyi aşarken, vatandaşlar gölgelik alanları tercih etti. Osmaniye'de ise termometre 52 dereceyi gösterdi ve sokaklar boş kaldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yüksek hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Osmaniye kent meydanında termometreler 52 dereceyi gösterdi.

ADANA'DA CADDELER BOŞ KALDI

Hava sıcaklığının 44,4 dereceye ulaştığı Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu. Dışarıya çıkanlar, sıcaktan korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti. Bazı kişiler şapka takıp, şemsiye taşıyarak güneşin etkisini azaltmaya çalıştı.

Osmaniye'de termometreler 52 dereceyi gösterdi

MERSİN'DE NEM ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Mersin'de de 40 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 50'yi geçen nem oranı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi. Kıyı şeridinde yürüyüş yapanlar, ağaçların altında dinlenmeye çalıştı.

Osmaniye'de termometreler 52 dereceyi gösterdi

HATAY'DA VATANDAŞLAR GÖLGELİK ALANLARA KOŞTU

6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, hava sıcaklığı 43 dereceyi aştı. Vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.

Osmaniye'de termometreler 52 dereceyi gösterdi

OSMANİYE'DE TERMOMETRELER 52 DERECEYİ GÖRDÜ

Bölge genelindeki sıcak hava, Osmaniye'de de etkili oldu. Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşların sıkça tercih ettiği bulvar ve sokaklar boş kaldı. Güneşin etkisiyle, Adnan Menderes Caddesi'ndeki termometre 52 dereceyi gösterdi.

Osmaniye'de termometreler 52 dereceyi gösterdi
Kaynak: AA
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Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

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