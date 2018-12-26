Güneydoğu'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
21 dakika önce
- Araçların sisli ve yağışlı havada ilerleyişi Vatandaşların sisli ve yağışlı havada yürümesi GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan yoğun sis ve yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
- Araçların sisli ve yağışlı havada ilerleyişi
Vatandaşların sisli ve yağışlı havada yürümesi GAZİANTEP - Gaziantep
'te etkili olan yoğun sis ve yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:42 Kaynak: AA
Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
FOX TV'nin Kapısına Çelenk Bırakan Osmanlı Ocakları: Portakal İçin Dişlerini Sıkan Yüzde 52 Var