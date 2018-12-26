Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güneydoğu'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

21 dakika önce

- Araçların sisli ve yağışlı havada ilerleyişi Vatandaşların sisli ve yağışlı havada yürümesi GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan yoğun sis ve yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

- Araçların sisli ve yağışlı havada ilerleyişi
Vatandaşların sisli ve yağışlı havada yürümesi GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan yoğun sis ve yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:42 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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