GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU - Son Dakika

Yardım etmek yerine devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolataları yağmaladılar

TÜRKİYE'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili oldu. Bölgede evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.

Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterip, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Araç ve balkonların üzeri toz tabakasıyla kaplandı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan çoğu vatandaşın maske taktığı görüldü.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nce, özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yoğun olmakla birlikte, Siirt, Mardin, Batman'da toz taşınımının etkili olacağı belirtildi.