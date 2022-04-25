GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

25.04.2022 17:17

TÜRKİYE'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili oldu.

TÜRKİYE'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili oldu. Bölgede evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.

Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterip, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Araç ve balkonların üzeri toz tabakasıyla kaplandı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan çoğu vatandaşın maske taktığı görüldü.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nce, özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yoğun olmakla birlikte, Siirt, Mardin, Batman'da toz taşınımının etkili olacağı belirtildi.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU
GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU
GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU
GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Tragger, Suriye, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU - Son Dakika


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