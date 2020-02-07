Güneydoğu'da "yoğun kar" uyarısı - Son Dakika
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Güneydoğu'da "yoğun kar" uyarısı

7 saat önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Güneydoğu'da

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Batman'ın Sason ve Kozluk, Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh, Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) bekleniyor.

Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Diyarbakır, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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