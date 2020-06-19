Güneydoğu dağlarında aşılanan yabani ağaçlar orman köylüsüne gelir oldu - Son Dakika

Güneydoğu dağlarında aşılanan yabani ağaçlar orman köylüsüne gelir oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dağlardaki fıstık ve badem aşılanan menengiç ağaçları orman köylüsünün gelir kapısı haline geldi.

Güneydoğu dağlarında aşılanan yabani ağaçlar orman köylüsüne gelir oldu, System.String[]

RAUF MALTAŞ/ AZİZ ASLAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dağlardaki fıstık ve badem aşılanan menengiç ağaçları orman köylüsünün gelir kapısı haline geldi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Batman'da 770 dekar alanda tespit edilen yabani ağaçlar, orman köylüsüne ekmek kapısı oldu.

Bölgede 11 bin dekar alanda bulunan, daha önce köylülerce yakacak olarak kullanılan ağaçlara ucuz bir maliyetle Siirt fıstığı ve badem aşılandı.

Bazı bölgelerde aşılama çalışması devam ederken, 2 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Kömürcüler köyünde orman arazisinde bulunan ve aşılanan ağaçlar fıstık vermeye başladı.

"Yıllık ortalama 215 bin ton fıstık hasadı yapılabilecek"

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Batman'da yöre halkının gelir seviyesini yükseltmeyi hedefleyen çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki dağlarda yaptıkları araştırmalarda 770 bin dekarda yabani ağacın bulunduğunu tespit ettiklerini ifade eden Çiçek, dağ köylerindeki ağaçları meyve verir hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Çiçek, bu kapsamda 11 bin dekardaki yabani ağaca fıstık ve badem aşıladıklarını belirterek, "Bu sene yaklaşık 4 bin ağacı aşılama hedefimiz var. Hedefimiz 3-4 yıl içerisinde 770 bin dekar alandaki fıstık ağaçlarının en az yüzde 80'ini aşılamaktır. Diyarbakır'da yapmış olduğumuz saha çalışmalarında bu sene beklentimiz 11 bin ton fıstık." dedi.

Siirt'in de aşılama çalışmasında ön plana çıktığına değinen Çiçek, kentte üretilen fıstığın tahmini yüzde 80'inin orman alanlarında üretildiğini aktardı.

"Bir kuruş getirisi olmayan yerden 10 milyar gelir olacak"


Cevdet Çiçek, aşılama çalışmalarını doğanın dengesini bozmayacak şekilde yürüttüklerini anlatarak, fıstıkta normal ağaçlarda aşılama sonrası verimin 5 yılda elde edildiğine, yabani ağaçlarda ise verimin ertesi yıl alınabildiğine dikkati çekti.

Bölgede aşılama çalışması sonrası önemli bir fıstık hasadı beklediklerini aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarla halkımızın gelir seviyesine katkı sunmuş olacağız. Yani Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan ormancılık faaliyetlerinin yüzde 90'ı gelir getirici türler üzerine yoğunlaşmakta. Aşılama çalışmasıyla yılda ortalama 215 bin ton fıstık hasadı yapılabilecek. Kilogramı 50 liradan hesaplansa 10 milyar liraya denk geliyor. Bu, daha önce bir kuruş getirisi olmayan bir bölge için 10 milyar liralık katkı demektir, muazzam bir gelir kaynağı anlamına gelir. Çalışmalarımızın meyvesini çok kısa sürede alacağımızı düşünüyorum."

"Adıyaman badem şehri olma yolunda ilerliyor"

Çiçek, Adıyaman'da da artırdıkları badem aşılama çalışmaları sonucunda bu sene köylülerle badem toplamaya başlayacaklarını aktardı.

Çiçek, aşılanan ağaçlarda hasat dönemindeki işçilik de düşünülecek olursa çevre 4-5 köyün de bu çalışmalardan istifade etmiş olacağını kaydetti.

"Adıyaman, çok büyük sahalardaki ağaçlandırma desteklerimizle badem şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt nasıl fıstıkla ön plana çıkıyorsa artık Adıyaman da bademiyle ön plana çıkmaya başladı. Adıyaman artık bademle anılacak. Çok ciddi çalışmalarımız var. Orman köylülerimiz de çalışmalarımıza hizmetlerimize ciddi şekilde sahip çıkıyor." ifadelerini kullanan Çiçek, bölgede bulunan alıç ağaçlarını da aşıladıklarını, alıç sirkesi yapımı için de kooperatif kurma çalışmasında olduklarını aktardı.

"Buranın fıstığı ülkeye değil dünyaya açılacak"

Kömürcüler köyü muhtarı Hasan Yiğit de köylerinde ve bağlı bulunan tüm mezralarda arazinin menengiç ağaçlarıyla dolu olduğunu söyledi.

Bu bölgede köylülerin tek geçim kaynağının hayvancılık olduğuna işaret eden Yiğit, köylü için artık aşılanan ağaçların da gelir haline geldiğini kaydetti.

"Daha önce bu ağaçları sadece yakacak olarak kullanıyorduk. Şimdi ise köylüler bu ağaçlarla geçimini sağlayacak. 3 yıl sonra buradan güzel bir gelir elde edeceğiz. Buranın fıstığı ülkeye değil dünyaya açılacak." diyen Yiğit, kendilerine bu imkanı sağlayan devlete ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu dağlarında aşılanan yabani ağaçlar orman köylüsüne gelir oldu - Son Dakika Ekonomi

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