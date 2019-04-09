Güneydoğu'daki 4 İl İçin Sağanak Uyarısı
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:15 Kaynak: AA
'ndeki illerden Diyarbakır
, Mardin
, Batman
ve Şırnak
için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece yarısı ve yarın yerel şekilde etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, sağanak dolayısıyla meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım tehlikesi ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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