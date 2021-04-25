DİYARBAKIR - Güneydoğu'daki akademisyenlerden Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Akademisyenler, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkilerini dile getirdi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan, AA muhabirine, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin nitelemesini, tarihi gerçeklikten uzak, siyasi hesaplara dayanan bir açıklama olarak gördüklerini belirterek, kabul edilemez bu açıklamayı kınadığını söyledi.

"1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi aslında Ermeni diasporasının tezlerine teslim olmanın göstergesi. 24 Nisan 1915 hadiselerinin ne olup olmadığı konusu parlamentoların görevi olmaması lazım. Bu iş tarihçilerin sorumluluğunda olması gereken bir konu." diyen Bozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız bu işin tarihçilere havale edilmesi gerektiğini, bu konuda ortak komisyonların kurulması gerektiğini belirtmişti. Bu açıdan 1915 hadiselerinde tek taraflı olayı okuyup, burada Ermenilerin mağduriyetini dile getirmek tarihi ve hukuki bir durum değildir. ABD'nin Balkanlarda, Anadolu'da ve Suriye'de mazlumun yanında yer alan Türkiye'yi uluslararası arenada soykırım süsüyle itham ederek itibarsızlaştırmaya çalışması çok anlamlı bir durumdur. ABD, diasporanın tezlerini kabul ederek, Ermeni iddialarını Türkiye'ye kabul ettirme, akabinde bir toprak ve tazminat talebinde bulunmaya giden bir süreci başlatmaya çalışıyor."

Bozan, bu durumun kabul edilemez olduğuna işaret ederek, "Bu yaşananlar kesinlikle Türkiye-ABD arasında bir kırılmanın başlangıç noktası olacaktır." dedi.

Batman

Batman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Orhan Turan, "Bu, Ermenilerin 24 Nisan 1915'i kendileri için efsane bir tarih yaratma çabası. Ermeniler bu durumu propagandaya dönüştürerek, bu tarihi kendilerine bir soykırımın ilk günü ilan etti. ABD'deki Ermeni diasporası bunu kullandı." ifadelerini kullandı.

Turan, bu konuda Ermeni, Türk, İngiliz, Fransız ve Rus arşivlerinde kesinlikle Ermenilerin 1915 yılı olaylarına yönelik iddialarının gerçek olmadığını gösteren sayısız belge ve doküman bulunduğunu kaydederek, Türk arşivlerinin herkese açık olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Biden'ın nitelemesinin siyasi bir karar olduğunu dile getiren Turan, "Maalesef Ermeni meselesi tarih, tarihçilik ve tarih yazımıyla ilgili kalmayan bir konu olmuştur. Bu mesele daha ziyade siyasi ve stratejik bir mesele olmuştur. Ermeni meselesi tarih ve tarih metodolojisinden ziyade parlamentoların, siyasilerin, lobilerin ve senatörlerin meselesi haline gelmiştir." diye konuştu.

Turan, bu konuda Türkiye'deki akademisyenlerin uluslararası çapta daha fazla yayın yapması gerektiğini ifade etti.

Mardin

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Aysel Fedai, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin üzücü olduğunu aktardı.

Fedai, "1915 yılında Osmanlı devleti ve dönemi diğer devletler tarafından uygulanan bir yer değiştirme politikası söz konusu oldu. Bu dönem savaşın geçici bitmesine kadar olan bir süreçti. Fakat batılı emperyalist devletler, bu süreci kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak Ermenileri de kendi siyasi çıkarlarına alet etmişlerdir. ABD Başkanı Biden'ın bu mesnetsiz açıklaması sürpriz değildi. Çünkü Biden'ın seçimlerden önce böyle bir vaadi vardı, bugün de bunu uygulamıştır." şeklinde konuştu.

Bu açıklamanın Türkiye nezdinde hukuki olarak yok hükmünde olduğunu dile getiren Fedai, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte paradigmalarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Biden'ın yaptığı açıklama biz tarihçiler açısından da yok hükmündedir. Biden'ın bu mesnetsiz açıklamasını da bir tarihçi olarak kınıyorum."