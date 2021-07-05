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Son Dakika | Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor - Son Dakika

Son Dakika | Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor

05.07.2021 18:08

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır ve Siirt'te yaz dönemi Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı, camiler çocuk sesiyle şenlendi.

Diyarbakır ve Siirt'te yaz dönemi Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı, camiler çocuk sesiyle şenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan karar ile yaz Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı.

"Evde, İşte, Camide İster Çevrim içi İster Yüz yüze" sloganıyla bugün başlayan kurslar, 20 Ağustos'a kadar sürecek.

Diyarbakır'da İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami'deki kursa katılan çocuklar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır AA muhabirine, hasretle bekledikleri bu mutlu güne kavuştuklarını belirterek, bu yaz okunacak Kur'an-ı Kerim hürmetine salgının sona ermesini dilediklerini söyledi.

Diyarbakır'da çocukları camilere beklediklerini ifade eden Karabayır, "Camilerde melekler var. Çocuklar birer melek. Onlar gelip Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Onlara eğitimler vereceğiz." dedi.

"2 yıl önce yaz Kur'an kurslarında 70 bin olan öğrenci sayısının bu yıl 100 bine ulaşmasını temenni ediyoruz." diyen Karabayır, bu yıl camilerde Kur'an eğitiminin yanı sıra sosyal aktivitelerin de yapılacağını aktardı.

Karabayır, "Çocuklarımızın bu eğitime dahil olmalarını bekliyoruz. Çocuklarımızı camiye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

7 yaşındaki Muhammet Can Deniz okullarının tatil olması ile yaz Kur'an kursuna katıldığını söyledi.

Deniz, "Burada inşallah Kur'an-ı öğreniriz. Camide arkadaşlarımla oyun oynuyorum ve neşeli vakit geçiriyorum. Kur'an-ı ve camiyi çok seviyorum." diye konuştu.

13 yaşındaki Nisa Katkan da kurslarda Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz kılmayı öğrendiklerini ayrıca sosyal aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Siirt

Halid Bin Velid Camisi İmamı Musa Doğrusever, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hasret kaldıkları çocuklara bu yıl kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte tüm cami ve Kur'an kurslarında eğitimlerin başladığını dile belirten Doğrusever, "Sabah 09.00-12.00 ve 13-16.00 saatleri arasında erkek ve kızlara yönelik kurslarımız başladı. Geçen yıl salgından dolayı camilerimiz çocuklarımıza hasret kalmıştı ama bu yıl yaz kuran kurslarının açılmasıyla camilerimiz çocukların cıvıltılarıyla, seslerine tekrardan kavuşmuş oldu." dedi.

Kurslarda Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra Siyer-i Nebi, temel din bilgiler, ibadet ve ahlak derslerini vereceklerini belirten Doğrusever, çocukların kurslara gönderilmesinin önemini anlattı.

Camide "Cami Market" adıyla bir köşe oluşturduklarına değinen Doğrusever, şunları kaydetti:

"Açmış olduğumuz kursumuzla birlikte camilerimizde öğrencilerimize ufakta olsa küçük bir hediyemiz olacak. Cami market adında stant kurduk. Hayırseverlerimizin de bağışlarıyla o stantlarımız her daim dolacaktır. Derslere ara verdiğimiz zaman çocuklarımızı bu stantlardan top kek, meyve suyu ve çeşitli ürünlerle ödüllendireceğiz."

Çocuklardan Özgür Aydın da yeniden camide kursa gelmenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

"Burası çok güzel, dışarıda gezeceğimize kuran dersi alıyorum. Hocamız bize ders veriyor. Kuran okutup namaz kıldırıyor. Burada hoşgörüyü, saygılı olmayı kavga etmemeyi öğreniyoruz." diyen Aydın, akranlarından camilere gitmelerini istedi.

Bedihan Tanış da camide kursa ilk defa katıldığını belirterek, "Kur'an okumayı yeni öğreniyorum. Burası çok güzel, çok sevdim." dedi.

Harun Toprak da hem Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladığını hem kendilerine top kek ve meyve suyu ikram edildiğini aktararak, güzel bir duygu yaşadığını kaydetti.

Son Dakika | Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor
Son Dakika | Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor
Son Dakika | Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor
Son Dakika | Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, İslam, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor - Son Dakika


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