GÜNEYDOĞU'DAKİ ÇİFTÇİLER ENDİŞELİ - Son Dakika

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde geçen yılı kurak geçiren çiftçiler, bu yıl da mevsim normallerine göre yağışların az olmasından yakınıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, buğday, arpa ve mercimek ekimi yapıldığını, ancak yeterince yağış yağmaması durumunda istenilen verimi alamayacaklarından endişe duyduklarını belirterek, Artık kuru tarım yapılamaz hale geldi. Özellikle son zamanlarda küresel iklimden dolayı yağış alamıyoruz bölgede. Eğer bu sene de kuraklıkla karşı karşıya kalırsak, çiftçimiz çok sıkıntı çekecek dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mayıs ayında yayınladığı '2020-2021 Su Yılı 8 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların azalma oranının yer yer yüzde 40'ın üzerine çıktığı belirtildi. Yağışların azlığı bölgedeki kuru tarımda yüzde 80'e varan oranlarda zarara neden oldu.

'ÇİFTÇİLERİMİZ DÖRT GÖZLE YAĞIŞ BEKLİYOR'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, tarlalarda şuan buğday, arpa ve mercimek ekimi yapıldığını ancak yağışların istenilen düzeyde olmadığı için çiftçilerin endişe duyduğunu ifade etti. Kuru tarım yapan çiftçilerin dört gözle yağmur beklediğini belirten Delil, şunları söyledi

Şuanda Çınar Ovası'ndayız, ekim zamanı, çiftçilerimiz buğday, arpa ve mercimek ekimi yapıyor. Tabi şuanda kuraklık devam ediyor. Geçen yıl da özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve özelde de Diyarbakır'da yüzde 80 kurak geçti. Yani ürünlerimizin tamamında yüzde 80 zarar tespiti yapıldı. Bu yıl çiftçilerimiz ekim yapmaya başladı özellikle bu aylarda, tabi biz bakıyoruz yağış yok, çiftçilerimiz bir endişeyle bekliyorlar. Özellikle kuru üretim yapan çiftçilerimiz dört gözle yağış bekliyor. Şuanda meteorolojiye baktığımız zaman önümüzdeki bir iki günde biraz yağış görünüyor, onun dışında yağış görünmüyor. Tabi buda çiftçilerimizi endişelendiriyor. Doğrusu bizim bu anlamda bir bekleyişimiz var.

'ARTIK KURU TARIM YAPILAMAZ HALE GELDİ'

Çözüm için GAP projesi biran önce bitmesi gerektiğini ve artık kuru tarımın yapılamaz hale geldiğini aktaran Delil, Tabi bu duruma kalıcı çözüm için devam eden GAP projesi biran önce bitmeli, özellikle Dicle, Kıralkızı ve Silvan barajlarının bitmesi gerekiyor. Çünkü, artık kuru tarım yapılamaz hale geldi. Özellikle son zamanlarda küresel iklimden dolayı yağış alamıyoruz bölgede. Eğer bu sene de kuraklıkla karşı karşıya kalırsak, çiftçimiz çok sıkıntı çekecek ve ciddi anlamda sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Geçen yıl zaten hiçbir verim alamadı çiftçimiz, kuraklık yaşadı, onun için biz de endişeliyiz şeklinde konuştu.