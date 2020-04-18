Güneydoğu'daki işletmelere "Esnaf Destek Paketi" güç kattı - Son Dakika
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Güneydoğu'daki işletmelere "Esnaf Destek Paketi" güç kattı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", Güneydoğu'daki işletmeler için büyük güç kaynağı oldu.

Güneydoğu'daki işletmelere

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", Güneydoğu'daki işletmeler için büyük güç kaynağı oldu.

Gaziantep'te çikolata satışı yapan Hakan İdiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtiklerini ancak "Esnaf Destek Paketi"nin yardımlarına yetiştiğini belirtti.

Başvurunun ardından 3 gün sonra şubeden aranarak kredi kullanabileceğinin söylendiğini ifade eden İdiç, "Şubeye gittiğimde de gayet hoş karşılandım. Tabii koronavirüs nedeniyle sırayla aldılar, ateş ölçümü yapıldı. Bütün tedbirler alındıktan sonra gerekli belgeleri imzalayıp krediyi kullandık." dedi.

Yaşanılan süreç nedeniyle personeli çıkarmayı dahi düşündüğünün altını çizen İdiç, "Bence en büyük avantajı hem bizim açımızdan döngünün sağlanması hem de personelin mağdur edilmemesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte borç bulmanın çok zor olduğunu, bu nedenle avantajlı kredinin çok yarar sağladığını ifade eden İdiç, şöyle devam etti:

"Kredi olmasaydı, personelin ücretini ödeyememe gibi bir durum olacaktı. Bir kişini dört kişiye baktığını düşündüğümüz zaman 8 kişi mağdur olacaktı. Türkiye genelini değerlendirdiğimiz zaman bu kredinin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii bu yeterli midir? Belli bir müddet için evet ama sonrası için gerekli tedbirlerin alınacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Özel bankalar da destek olmalı"

İdiç, özel bankaların da bu süreçte destek olması gerektiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bu süreçte tabii ki özel bankalardan da beklemek lazım. Hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyorum. Ayrışmaya gideceğimize, birlik beraberlik içerisinde bu dönemde olabilirsek bu süreci aşabiliriz. Bu krediyi çok kısa sürede sonuçlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede kullandık, nihayetinde hem yanımızda çalışan arkadaşlar, hem de bizlerin bir nebze olsun mağduriyetimiz ortadan kalktı. Bunu birçok esnaf için yani Türkiye geneli için düşünecek olursanız rahatlatıcı bir nefes, can suyu oldu."

"Başvuruma çok kısa sürede yanıt geldi"

Şanlıurfa'da Yeni Ali Mezarlığı yanındaki Taşçılar Sitesi'nde 7 yıldır taş işlemeciliği yapan Mehmet Özdemir de Halkbank'a yaptığı "Esnaf Destek Paketi" başvurusu sırasında hiçbir zorluk yaşamadığını söyledi.

Başvuruyu internet üzerinden yaptığını ve çok kısa sürede cevap verildiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Başvuru sonrası kredimizin hesabıma yattığını söylediler. Bu konuda bize çok yardımcı oldular. Başvuruma çok kısa sürede yanıt geldi, bizimle iletişime geçerek başvurumuzu gerçekleştirdik. Gerekli imzaları attıktan sonra kredimizi işlerimiz için kullandık. Başvuru yaptığımda benden herhangi bir kefil istemediler sadece vergi levhası ile başvurumu yaptım."

Halkbank tarafından verilen Paraf Esnaf Kart da kullandığını aktaran Özdemir, "Paraf Esnaf Kart her konuda işlerimize yarıyor, alışverişlerimde ve işle ilgili harcamalarda kullanıyorum. Aldığım bu krediyi de işlerimi büyütmek için kullanıyorum. Tüm Halkbank çalışanlarından memnun kaldım, bize her türlü kolaylığı gösterdiler, Allah onlardan razı olsun." dedi.

"Devlet bankaları bu işe neredeyse gövdesini koydu"

Adıyaman'da da Sıratut Muhallesi'nde hırdavatçılık yapan Fatih Ebubekir Canpolat ise 1984'de kurulan işletmeyi üç kuşaktır devam ettirdiklerini söyledi.

Halkbank'ın esnaf destek paketi kredisine başvururken herhangi bir zorluk yaşamadığını ve kısa sürede yanıt aldığını vurgulayan Canpolat, "Koronavirüs nedeniyle işlerimizde biraz düşüş yaşadık. Sağolsun devlet bankaları bu işe elini değil neredeyse gövdesini koydu. Halkbank esnafın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Canpolat, özel bankaların bu sürecin biraz dışında kaldığının altını çizdi.

Paraf Esnaf Kart da kullandığını ifade eden Canpolat, kartın sağladığı imkanlardan da memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Adıyaman Şoförler Odası Başkan Vekili ve nakliyeci Turabi Bayır ise Halkbank'ın sağladığı kredi imkanından kolayca yararlandığını belirterek, "Bankadan herhangi bir kefil istenmedi. Banka sağ olsun herhangi bir sorun çıkartmadı. Bizlere can suyu oldu. Kredi sayesinde yanımda çalışan işçilere bin lira ödenek verdim."diye konuştu.

Paraf Esnaf Kart'ta kullandığını ve sağladığı imkanlardan memnun olduğunu anlatan Bayır, "Bu süreçte tüm bankaların elini taşın altına koyması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:02 Kaynak: AA

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