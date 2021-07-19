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Güneydoğu'daki otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika

Güneydoğu'daki otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

19.07.2021 11:56
Güneydoğu'daki otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor, System.String[]

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nı geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sakin geçiren bölge illerindeki otogarlarda bu bayram normalleşme ile büyük hareketlilik yaşanıyor.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerini ziyaret etmek, tatil bölgelerine seyahat etmek isteyenler otogarların yolunu tutarken, artan talebi karşılamakta güçlük çeken firmalar ek sefer düzenliyor.

Diyarbakır

Bayram tatili nedeniyle hareketliliğin yaşandığı adreslerden biri de Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali.

Terminalde firma çalışanı Hüseyin Öztürk, AA muhabirine, daha önce salgın nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini belirterek, normalleşmeyle işlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Öztürk, "Bayram nedeniyle talep çok yoğun. Ek seferler açmaya çalışıyoruz. Yolcularımızın dışarda kalmasını istemiyoruz." dedi.

Otobüs şoförü Abdullah Özkan, bayram nedeniyle hareketlilik yaşadıklarını belirterek, batı ilerinden gelen yolcular nedeniyle bu yoğunluğun yaşandığını belirtti.

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla işlerin arttığını dile getiren Özkan, "Bayram nedeniyle haraketlilik var. Gelen ve giden yolcularımızın maske takmalarını öneriyoruz. Bayramdan sonra batı illerinden daha fazla bir yolcu yoğunluğu bekliyoruz. Bunlar için de ek seferler yapmayı planlıyoruz. Bu durumdan mutluyuz." diye konuştu.

Yolculardan Selma Muslu, bayram nedeniyle Alanya'ya yakınlarını ziyarete gideceğini belirterek, otobüs biletini 10 gün önce aldığını, bu nedenle sıkıntı yaşamadığını belirtti.

Batman

Büyük Batman Otogarı'nda bir otobüs firması yetkilisi Mehmet Selim Karataş, otobüslerde bayram yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Karataş, özellikle batı illerinden bölgeye gelen araçlarda yoğunluk yaşandığına işaret ederek, "Batıdan bölgeye gelen araçlarda doluluk yüzde 100. Günler öncesinden biletler tükendi. Ek servisler de düzenlendi. Ancak yoğunluğa yetişemiyoruz. Bayramdan sonra da dönüş yolunda yoğunluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisi Burhan Üğrü de yoğunluk nedeniyle ek servisler talep ettiklerini ancak ek seferlerin de dolduğunu aktardı.

Bayramdan sonra da dönüş yoğunluğu beklediklerini anlatan Üğrü, birçok yolcunun yer bulmakta zorlandığını belirtti.

Otobüs şoförü Şahin Keskin ise özellikle tatil yörelerine de İstanbul, İzmir ve diğer batı illerinden doğuya da yoğun bir talebin olduğunu kaydetti.

Siirt

Siirt Otogarı da son dönemin en hareketli günlerini yaşarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tatil tedbirleri kapsamında otobüslere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Firma yetkilisi İbrahim Aksu, geçen yıla göre bu tatil döneminde daha yoğun bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Salgın tedbirlerine dikkat ettiklerini, yolculara da bu konuda uyarılarda bulunduklarını anlatan Aksu, "Bayram tatili sonrası daha fazla hareketlilik bekliyoruz. Tüm yolculara iyi bayramlar diliyorum." şeklinde konuştu.

Otobüs şoförü Fareç Özşahin de herkese kazasız, sağlıklı bir yolculuk dileyerek, "Tedbirlere mutlaka uyalım. Tüm araç şoförleri de uysun. Biz trafik kurallarına uyuyoruz, yolcularımız da salgın kurallarına uysun." dedi.

Yolculardan Orhan Cellek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşadığını, memleketini ziyaret için geldiğini söyledi.

Cihat Kayabaş da ailesini ziyaret etmek için İzmir'e gideceğini ifade ederek, "Bayram yoğunluğu nedeniyle bilet bulmak zor oldu." diye konuştu.

Güneydoğu'daki otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor
Güneydoğu'daki otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor
Güneydoğu'daki otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor
Güneydoğu'daki otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor
Güneydoğu'daki otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kurban Bayramı, Diyarbakır, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'daki otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika


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