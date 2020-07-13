Güneydoğu'daki STK'lardan FETÖ'nün hain darbe girişimine tepki - Son Dakika

Güneydoğu'daki STK'lardan FETÖ'nün hain darbe girişimine tepki

Diyarbakır ve Mardin'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine tepkisini dile getirdi.

Diyarbakır ve Mardin'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine tepkisini dile getirdi.

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FETÖ'nün 4 yıl önce gerçekleştirdiği, 251 kişinin şehit edildiği darbe girişimine tepki her geçen gün büyüyor.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, AA muhabirine, bu topraklarda bin yıldır şehitler verildiğini söyledi.

Çoban, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkın sokaklara döküldüğünü ve darbecilere gereken cevabı verdiğini belirterek, "O gece karanlık bir geceydi, bir işgal girişimiydi, halkın iradesine pranga vurmaktı. Çanakkale'de ne yaşadık ve dünyaya ne mesaj verdiysek o gün de aynı mesajı verdik." dedi.

15 Temmuz gecesi halkın evlatlarını, eşlerini, ailesini geride bırakarak, sokağa çıktığını hatırlatan Çoban, mesele vatan olunca herkesin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini aktardı.

Çoban, bu topraklarda bin yıldır din, dil, etnik köken ayrımı yapılmadan herkesin kardeşçe bir arada yaşadığına işaret ederek, o gece şehit düşenler arasında Diyarbakırlıların da bulunduğunu kaydetti.

"Hepimiz kardeşiz ve bu vatan hepimizin vatanı. O yüzden hepimiz mücadele edeceğiz. Örgüt ve şahsi çıkarları için vatanını milletini satanları 15 Temmuz'da birebir yaşadık. Halkın tankıyla, F-16'larıyla, silahıyla halka mermi yağdırıldı. 251 kişi FETÖ tarafından katledildi. Bunu lanetle kınıyoruz. Vatan hepimizin vatanı, ölmek gerekiyorsa, hazırız, bundan da şeref duyarız." ifadelerini kullanan Çoban, 15 Temmuz'un unutulmaması, unutturulmaması gerektiğini bildirdi.

Çoban, 15 Temmuz'u çocukların ve gençlerin zihninde canlı tutmak amacıyla böyle bir dernek kurduklarını anlattı.

Mardin

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini ancak o gece yaşananların bir an bile unutulmadığını, hafızalarda iz bıraktığını söyledi.

Kandemir, devletin desteğiyle darbe girişiminde şehit ve gazi olanların isimlerinin ölümsüzleştirildiğini anlatarak, Mardin'de 8 okulda, bazı cadde ve sokaklarda şehit ve gazilerin isminin yaşatıldığını, en büyük parkın isminin ise 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı olarak değiştirildiğini belirtti.

Mardin'in 2 şehit verdiğini, 7 de gazisi bulunduğunu dile getiren Kandemir, şehit ailelerinin hem yakınlarını kaybetmenin hüznünü hem de gururu bir arada yaşadığını aktardı.

Kandemir, "O geceyi Rabb'im bir daha ülkemize yaşatmasın. Hainliklerle dolu bir geceydi ama Türk milletinin iradesi galip çıktı. 15 Temmuz, bütün dünyaya Türk milletinin iradesine hiç kimsenin hakim olamayacağını gösterdi, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin de kanıtı oldu." ifadelerini kullandı.

Başka ülkelerde yaşanan darbe girişimlerine de değinen Kandemir, Türkiye'de hain girişimin hızla bastırıldığını ve 15 Temmuz'un halkın iradesinin kazandığı bir gece olduğunu kaydetti.

Kandemir, bu başarının bütün dünyaya verilen bir cevap niteliği taşıdığını dile getirerek, "Doğusuyla, batısıyla, bütün halk o gece sokaktaydı, meydanlardaydı." şeklinde konuştu.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'daki STK'lardan FETÖ'nün hain darbe girişimine tepki - Son Dakika

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