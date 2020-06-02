Güneydoğu'dan 5 ayda 184 ülkeye 3,2 milyar dolar ihracat - Son Dakika

Güneydoğu'dan 5 ayda 184 ülkeye 3,2 milyar dolar ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın beş aylık döneminde 184 ülkeye 3 milyar 225 milyon 925 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Güneydoğu'dan 5 ayda 184 ülkeye 3,2 milyar dolar ihracat, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın beş aylık döneminde 184 ülkeye 3 milyar 225 milyon 925 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, 2020 yılı ocak-mayıs dönemi ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yılının ilk beş aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 184 ülkeye toplam 3 milyar 225 milyon 925 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken aynı dönemde Gaziantep'ten 2 milyar 800 milyon 925 bin dolarlık dış satım yapıldığını aktaran Kileci, "Mayıs ayında ise Gaziantep'in ihracatı yüzde 29,2 azalışla 483 milyon 745 bin dolar, bölgemizin ihracatı yüzde 29 azalışla 568 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 41,7 payla ilk sırada yer aldığını bildiren Kileci, Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, İsrail, Libya ve Venezuela'nın bölge ihracatında başı çektiğini kaydetti.

Kileci, makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, dış giyim ile demir-çelik mamullerinin en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğunu da belirtti.

"Bu salgını hep birlikte yenmeye kararlıyız"

Kileci, açıklamasında, birlik olarak maske üretimine sağladıkları kumaş tedariki konusundaki çalışmalara da değindi.

GAİB Başkanı Kileci, şunları kaydetti:

"Birliklerimiz, maske üretiminde ihtiyaç duyulan kumaşın temin edilmesi için dokunmamış kumaş üreten üye firmalarımızı organize etmiş ve üretilen 250 milyon maskelik kumaş, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'ye teslim edilmiştir. Buna ek olarak birliklerimiz, maske ve diğer koruyucu ekipman için gereken kumaşın tedariki konusunda Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ve Devlet Malzeme Ofisi ile koordineli bir şekilde yüzde 90'ı Gaziantepli firmalar olmak üzere, Türkiye genelindeki dokunmamış kumaş üreticisi firmaları üretim konusunda organize ediyor. Yine mayıs ayında Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Naksan Holding ile imzaladığımız bir protokolle, 15 günde 15 milyon maske üretimine dahil olduk. Buna göre birliklerimiz, Gaziantep ve bölge illerinde dağıtılmak üzere üretilecek 15 milyon maske için kendi bütçesinden 1 milyon lira değerinde kumaş hibe etti. Pandemiyle mücadelede halk sağlığı için yürütülen tüm çalışmaların bir parçası olmaya ve bu salgını hep birlikte yenmeye kararlıyız."

Ahmet Fikret, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan 5 ayda 184 ülkeye 3,2 milyar dolar ihracat - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı         
20:44
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi         
20:15
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı         
19:55
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti         
19:50
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor         
19:15
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi         
19:05
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek         
18:43
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi         
18:06
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 21:06:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güneydoğu'dan 5 ayda 184 ülkeye 3,2 milyar dolar ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]