Güneydoğu'dan 6 ayda 1 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı - Son Dakika

Güneydoğu'dan 6 ayda 1 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, bu yılın ilk yarısında 1 milyar 29 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, bu yılın ilk yarısında 1 milyar 29 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

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GAİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin yönetim kurulu toplantısı Altunkaya başkanlığında, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunkaya, Güneydoğu'nun hazirandaki hububat ve bakliyat ihracatının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 78 arttığını ve 183 milyon 175 bin dolara yükseldiğini kaydetti.

Altunkaya, bölgeden yılın ilk 6 ayında yapılan ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 1 milyar 29 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Yılın ilk yarısında 153 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Alkunkaya, en fazla dış satımın 531 milyon 319 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildiğini ifade etti.

Altunkaya, şunları kaydetti:

"Ülkelere ihracatta ilk sırada 345 milyon 458 bin dolarla Irak gelmektedir. Ürün bazında ise en fazla ihracatı gerçekleştirilen ilk sıradaki ürün 264 milyon 10 bin dolarla makarna ve ikinci sırada 175 milyon 761 bin dolarla bitkisel yağlardır."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan 6 ayda 1 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı - Son Dakika Ekonomi
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