Güneydoğu'dan 8,5 milyar dolarlık ihracat
19 dakika önce
GAİB tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ihracat, önceki yıla oranla yüzde 5,6 artarak 8 milyar 480 milyon dolara ulaştı.
GAİB
tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ihracat, önceki yıla oranla yüzde 5,6 artarak 8 milyar 480 milyon dolara ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:15
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