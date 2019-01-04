Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'dan 8,5 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu'dan 8,5 milyar dolarlık ihracat

19 dakika önce

GAİB tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ihracat, önceki yıla oranla yüzde 5,6 artarak 8 milyar 480 milyon dolara ulaştı.

Güneydoğu'dan 8,5 milyar dolarlık ihracat, System.String[]
GAİB tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ihracat, önceki yıla oranla yüzde 5,6 artarak 8 milyar 480 milyon dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:15 

İhracat, Ekonomi
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