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Güneydoğu'dan 8 ayda 171 ülkeye 1,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı - Son Dakika

Güneydoğu'dan 8 ayda 171 ülkeye 1,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

09.09.2021 11:42
Güneydoğu'dan 8 ayda 171 ülkeye 1,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hububat ve bakliyat ihracatçıları, ocak-ağustos dönemindeki dış satımlarını yüzde 25,9 artırarak, 1 milyar 785 milyon 575 bin dolara çıkardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hububat ve bakliyat ihracatçıları, ocak-ağustos dönemindeki dış satımlarını yüzde 25,9 artırarak, 1 milyar 785 milyon 575 bin dolara çıkardı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs salgın sürecinin dünyada ağır şekilde devam ettiğini ve ihracatın artırılması için olağanüstü çaba sarf ettiklerini belirtti.

Hububat ve bakliyattaki üretimiyle söz sahibi olan Güneydoğu'nun ocak-ağustos döneminde 171 ülkeye ürün gönderdiğini bildiren Altunkaya, "Yılın 8 ayındaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 yükseldi. Söz konusu dönemde 1 milyar 785 milyon 575 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ağustos ayındaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,32 artarak 310 milyon 633 bin dolarlık dış satım oldu." ifadelerini kullandı.

Bölgeden en fazla gönderilen ürün makarna oldu

Altunkaya, Güneydoğu'nun en fazla ihracatını sırasıyla Orta Doğu, Afrika ve ABD'ye yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ülke bazlı ihracatta en fazla ihracat 535 milyon 294 bin dolarla Irak'a, 157 milyon 326 bin dolarla Suriye'ye ve 128 milyon 708 bin dolarla İran'a gerçekleştirilmiştir. En fazla ürün ihracatında ise ilk sırayı 368 milyon 765 bin dolarla makarna, ikinci sırayı 328 milyon 557 bin dolarla bitkisel yağlar ve üçüncü sırayı 319 milyon 582 bin dolarla buğday almıştır. Bu süreçte bölgemizden 171 milyon 845 bin dolarlık bisküvi ve pastacılık ürünleri, 82 milyon 738 bin dolarlık kakaolu mamuller, 82 milyon 704 bin dolarlık çeşitli yem grupları, 60 milyon 789 bin dolarlık margarin, 43 milyon 638 bin dolarlık irmik, 42 milyon 763 bin dolarlık şeker ve şekerli mamuller ihraç edilmiştir."

Güneydoğu Anadolu, Togo Cumhuriyeti, Güneydoğu, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan 8 ayda 171 ülkeye 1,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Güneydoğu'dan 8 ayda 171 ülkeye 1,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı - Son Dakika
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