Güneydoğu'dan 94 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi

2021 yılının 8 aylık sürecinde Türkiye genelinden toplam 870 milyon 251 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini, bu rakamın yüzde 20'lik payı olan 172 milyon 348 bin dolarlık kısmının Güneydoğulu ihracatçılar tarafından 94 ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz bölge ihracatçılarını kutladı.

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2021 yılının 8 aylık diliminde bölgeden toplam 172 milyon 348 bin dolar değerinde kuru meyve ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek ürün bazında ilk sırada 71 milyon 143 bin dolarla Antep fıstığı, ikinci sırada 63 milyon 582 bin dolarla kuru kayısı ve üçüncü sırada 16 milyon 598 bin dolarla diğer meyve kurularının geldiğini açıkladı. Başkan Çıkmaz yılın 8 aylık diliminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 9 milyon 511 bin dolarlık kuru incir, 2 milyon 869 bin dolarlık ceviz çeşitleri, 2 milyon 538 bin dolarlık diğer kavrulmuş meyveler, 2 milyon 458 bin dolarlık kayısı ve zerdali çekirdeği, 2 milyon 46 bin dolarlık leblebi ve 1 milyon 92 bin dolarlık çam fıstığı ile badem, çekirdeksiz kuru üzüm, erik kurusu, değirmencilik ürünleri ve elma kurusu ihracatı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Güneydoğu'dan 94 ülkeye kuru meyve ihraç edildi

Birliğimize üye kuru meyve ihracatçılarının 2021 yılının 8 aylık diliminde dünya genelinde toplam 94 ülkeye kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiklerini de sözlere ekleyen Başkan Çıkmaz "Bu süreçte ihracatçılarımız 94 ülkeye toplam 172 milyon 348 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Ülke grupları bazında baktığımızda en fazla ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9'luk artışla 80 milyon 848 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 40,2'lik artışla 26 milyon 551 bin dolarla Amerikan ülkelerine, üçüncü sırada ise yüzde 51,lik artışla 20 milyon 55 bin dolarla Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirdik. Bu süreçte Asya ve Okyanusya ülkelerine 12 milyon 405 bin dolar, Eski Doğu Bloku Ülkelerine 11 milyon 454 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 9 milyon 809 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 6 milyon 187 bin dolar ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Kuru meyve en fazla Almanya İtalya ve Birleşik Devletlere gönderildi

Ülke bazlı ihracatı da değerlendiren Başkan Mehmet Çıkmaz bu süreçte en fazla ihracatın Almanya, İtalya, Birleşik Devletler, Irak, Fransa, İsrail, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Hollanda ve Beyaz Rusya'ya gerçekleştirildiğini, toplam ülke sayısının ise bu süreçte 94 olduğunu sözlerine ekledi.

Kuru Meyve İhracatında Güneydoğulu İhracatçılar İkinci Sırada

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2021 yılının 8 aylık diliminde Türkiye genelinden toplam 870 milyon 251 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bu rakamın yüzde 20'lik payını Güneydoğulu ihracatçıların 172 milyon 348 bin dolarla gerçekleştirdiğini vurgulayarak bölge ihracatçılarını kutladı. - GAZİANTEP