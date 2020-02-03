Güneydoğu'dan ocak ayında 155,6 milyon dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan ocak ayında 155,6 milyon dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi

Güneydoğu'dan ocak ayında 155,6 milyon dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği?? Başkanı Mahsum Altunkaya, yılın ilk ayında 155,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Güneydoğu'dan ocak ayında 155,6 milyon dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği?? Başkanı Mahsum Altunkaya, yılın ilk ayında 155,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Altunkaya, yazılı açıklamasında, ihracatta ilk 5 ülkenin Irak, Yemen, ABD, Suudi Arabistan ve Suriye olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'daki olası riskler karşısında alınacak en önemli önlemin pazar çeşitlendirmesi olduğunu aktaran Altunkaya, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçılarımızın yeni pazar odaklı çalışmaları meyvelerini veriyor. Böylece 2019 yılında Amerika ülkelerine yüzde 25,4, Afrika'ya yüzde 6,3, Asya ve Okyanusya ülkelerine ise yüzde 4,1 artışlar sağlandı. Diğer pazarlarda da yaşanan ihracat artışı neticesinde Orta Doğu'ya ihracattaki yüzde 5,4'lük düşüş bu sayede telafi edildi. 2020 yılının ilk ayında bu süre daha net görüldü. Yeni pazarlardan olumlu dönüşler alındı. 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 1,6 artış gösterilerek 6 milyar 788 milyon 348 bin dolarlık ihracat yapıldı. Yılın ilk ayında Türkiye genelinden 584,3 milyon dolar, Güneydoğu'dan ise 155,6 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi."

Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Anadolu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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