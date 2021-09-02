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Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı - Son Dakika

Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı

02.09.2021 14:35
Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ağustos ayı Bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ağustos ayı Bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Geride bıraktığımız ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi bir önceki yılın Ağustos ayına göre ihracatını yüzde 43 oranında artırarak 1 milyar 30 milyon 614 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep için ise, yüzde 44'lük artış ile 867 milyon 142 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, şehir tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı ihracatına imza attı. Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Bölgemiz tarihin en yüksek aylık ihracatını ve Gaziantep ise en yüksek Ağustos ayı ihracatını gerçekleştirdi. İhracat performansıyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

Ağustos ayında 99 firma daha ihracat serüvenine katıldı

2021 yılı Ocak-Ağustos dönemi ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, "2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük artışla 7 milyar 349 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 6 milyar 419 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 34 oranında artırdı" ifadelerini kullandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Bölgemiz, Ağustos ayı boyunca 2.401 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep'ten ihracat yapan firma sayısı ise 1.676 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla hem Bölgemiz hem de Gaziantep ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Ayrıca 2021 Ağustos ayında 99 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep başta olmak üzere Bölgemizdeki birçok firmanın ihracata adım atması büyük bir mutluluk." dedi.

En çok ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD, Suriye

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 36,9 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 18,6 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 15,1 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021'in Ocak-Ağustos ayları arasında toplam 195 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, "Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İran, İtalya, Almanya, İsrail, Mısır ve Hollanda; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca sadece Ağustos ayında 175 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamla ülke sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kileci, Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep'ten Ocak-Ağustos döneminde 6 milyar 419 milyon dolarlık ihracat

Gaziantep, 2021 Ocak-Ağustos dönemindeki 6 milyar 419 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep'in yüzde 142,7'lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep'ten en çok ihraç edilen ürünlerin ise tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti.

2021 yılı Ağustos ayında GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci; Kahramanmaraş'ın 117,1 milyon dolar, Mardin'in 94,1 milyon dolar, Malatya'nın 40,1 milyon dolar, Diyarbakır'ın 19,2 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 11 milyon dolar, Kilis'in 8,6 milyon dolar ve Adıyaman'ın 8,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu. - GAZİANTEP

Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı
Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı
Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı
Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı

Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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