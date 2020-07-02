Güneydoğu'dan yılın ilk yarısında yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika

Güneydoğu'dan yılın ilk yarısında yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalarca, yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalarca, yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılının ilk yarısının sona erdiğini ve ciddi bir toparlanma gözlendiğini ifade etti.

Toparlanmanın yılın ikinci yarısında da devam edeceğine ve birçok sektörde ihracatın pandemi öncesi seviyelere geleceğine inandıklarını belirten Kileci, şunları kaydetti:

"2020 yılının ilk yarısını en az kayıpla kapatmaya çalıştık. Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi, birçok sektörde ihracatı olumsuz etkiledi. Fakat 2020'nin ilk yarısını kapatırken, ihracat beklentileri endeksinin küresel anlamda artış yönünde bir seyir izlediğini görüyoruz. Haziran ayı ihracatında birliklerimiz, geçtiğimiz aya göre yüzde 33 artış göstermiştir. Bu rakamlarla, pandemi öncesinde gerçekleştirilen şubat ayı ihracatını geçmiş bulunuyoruz. Hızlı bir toparlanma sürecine girdiğimizi gösteren veriler, önümüzdeki aylar için umut vadediyor."

Kileci, yılın ilk yarısında bölgeden 186 ülkeye 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracat yapıldığını, Gaziantep'in dış satımının ise 3 milyar 447 milyon 236 bin dolar tutarında olduğunu bildirdi.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan yılın ilk yarısında yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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