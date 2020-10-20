Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül - Son Dakika

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül

20.10.2020 11:34
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül, System.String[]

Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu 'Fotoğraf', DHA muhabiri Mehmet Mucahit Ceylan ise 'Röportaj' kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu 'Fotoğraf', DHA muhabiri Mehmet Mucahit Ceylan ise 'Röportaj' kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

GGC tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması' sonuçlandı. Özer Bereket, Nail Kadırhan, Şefik Dinç, Barış Üzal, Hüseyin Kaçar, Hakan Hocaoğlu, Mahmut Bozarslan, Devrim Yiğit, Ümit Özdal, Esat Aydın, Sevda Kaplan ve Gürsel Eser'den oluşan jüri, 10 kategoride başvuru yapılan eserleri değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından Diyarbakır'ın yanı sıra bölge illerden de başvuruların yapıldığı yarışmanın sonuçları açıklandı ve her kategoride bir eser ödüle layık görüldü.

DHA Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu, Ilısu Barajı suları altında kalan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin simgesi olan 1100 ton ağırlığındaki Zeynel Bey Türbesi'nin taşındığı yeni yerleşim yerindeki haliyle 'Fotoğraf', DHA Muhabiri Mehmet Mucahit Ceylan ise 'Koronavirüsle mücadele eden doktor: Tanık olduklarımı gören biri evden dışarı çıkmazdı' haberiyle 'Röportaj' kategorisi ödülüne layık görüldü.Gazeteci Mithat Bereket'e 'Jüri Özel Ödülü', gazeteciler Serap Belet, Ece Üner ve İsmail Saymaz ile DW Türkçe, TRT Haber Dijital Yayınlar ve TV 100 kanalına 'GGC Özel Ödülü' verileceği açıklanan yarışma ödüllerinin, düzenlenecek törenle teslim edileceği belirtildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül

Hüseyin Kaçar, Şefik Dinç, Röportaj, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül - Son Dakika

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