Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül - Son Dakika

Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu 'Fotoğraf', DHA muhabiri Mehmet Mucahit Ceylan ise 'Röportaj' kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

GGC tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması' sonuçlandı. Özer Bereket, Nail Kadırhan, Şefik Dinç, Barış Üzal, Hüseyin Kaçar, Hakan Hocaoğlu, Mahmut Bozarslan, Devrim Yiğit, Ümit Özdal, Esat Aydın, Sevda Kaplan ve Gürsel Eser'den oluşan jüri, 10 kategoride başvuru yapılan eserleri değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından Diyarbakır'ın yanı sıra bölge illerden de başvuruların yapıldığı yarışmanın sonuçları açıklandı ve her kategoride bir eser ödüle layık görüldü.