Güneydoğu için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde halen devam eden gök gürültülü sağanağa ilişkin uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güneydoğu kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanağın, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney ile doğu, Gaziantep'in kuzey ve doğu, Diyarbakır'ın güney ve batı ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel ile aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.