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Güneydoğu ihracatının gözde pazarları Irak ve ABD oldu - Son Dakika

Güneydoğu ihracatının gözde pazarları Irak ve ABD oldu

17.08.2021 11:02
Güneydoğu ihracatının gözde pazarları Irak ve ABD oldu, System.String[]

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak-temmuz döneminde yapılan 6 milyar 320 milyon 976 bin dolar ihracatının yaklaşık 3'te biri Irak ve ABD'ye gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak-temmuz döneminde yapılan 6 milyar 320 milyon 976 bin dolar ihracatının yaklaşık 3'te biri Irak ve ABD'ye gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman ve Kilis illerinin bağlı bulunduğu GAİB'e üye firmalar, yılın 7 ayında 193 ülke ve serbest bölgeye ürünlerini ulaştırdı.

En fazla dış satımın 5 milyar 554 milyon dolarla Gaziantep ve 736 milyon dolarla Kahramanmaraş'tan yapıldığı bölge, söz konusu dönemde en çok ürününü 1 milyar 310 milyon dolarla Irak ve 719 milyon dolarla ABD'ye gönderdi. ABD'yi 297 milyon dolarla Suriye, 287 milyon dolarla İngiltere ve 233 milyon dolarla İtayla takip etti.

Bölgenin 6 milyar 320 milyon 976 bin dolarlık ihracatının yüzde 20,7'sine sahip Irak ile yüzde 11,4'üne sahip ABD'ye en fazla halı, hububat, bakliyat ve tekstil ürünleri satıldı.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, AA muhabirine, Güneydoğu'nun ülke ihracatında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Bölge ihracatçılarının sorunlara göğüs gelerek asla ihracattan vazgeçmediğini vurgulayan Kileci, "Bölge insanlarımızın ticaret anlayışı ve kabiliyeti yüksek. Bölgedeki firmalarımız ihracatın nabzını tutuyor ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. İhracatçılarımız bütün fırsatları değerlendirerek, önemli başarılara imza atıyor." ifadelerini kullandı.

Yıllık ihracat hedefi 12 milyar dolar

Kileci, GAİB'in ihracatçılara önemli destek sağladığını ve firmaların sürdürülebilir ihracatları için birçok çalışma yürüttüğünü aktardı.

Bölgenin her geçen gün ihracatını artırdığına dikkati çeken Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgemizin ihracatı için yeni pazarlar ve var olduğumuz pazarlardaki kapasitemizi artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Orta Doğu ve ABD pazarı bizim için önemli. Bu pazarlarımızdaki varlığımızı daha da büyütmek istiyoruz. İhracatçılarımız, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği ilk zamanlardan bu yana pes etmeden üretime ve ihracata devam etti. Temmuz ihracatındaki artışlar ihracatçılarımızın bu başarısını göstermektedir. Bölgemizin böyle bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz, önemli olan bu potansiyeli hayata geçirebilmek. Güneydoğu için bu yılki hedefimiz 12 milyar dolar. İhracattaki yükselişi sürdürebilmek için kaliteli, doğa dostu ve inovatif ürünler üretmeye devam etmeli, aynı zamanda bu üretimi, planlı ve dünya standartlarına uygun bir satış organizasyonuyla birleştirmeliyiz."

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu ihracatının gözde pazarları Irak ve ABD oldu - Son Dakika Ekonomi


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