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Güneydoğu "Mezopotamya" markasıyla turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Güneydoğu "Mezopotamya" markasıyla turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor

02.07.2021 11:32
Güneydoğu

Tarihi, kültürü, gastronomisi ve doğası UNESCO tarafından da tescillenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 9 ili, Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası olarak tanıtımı yapılan "Mezopotamya" ile turizmde birlikte kazanmaya hazırlanıyor.

Tarihi, kültürü, gastronomisi ve doğası UNESCO tarafından da tescillenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 9 ili, Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası olarak tanıtımı yapılan "Mezopotamya" ile turizmde birlikte kazanmaya hazırlanıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle, İpekyolu ve Karacadağ kalkınma ajanslarının iş birliğinde, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında, bölgenin turizm değerleri "Mezopotamya" markasıyla global bir kimlik kazanıyor.

Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya" ile bölgedeki turizm sirkülasyonu adeta tek çatı altında toplanıyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölge illerindeki turizm alanlarını en verimli şekilde gezmesine olanak sağlayacak Türkçe ve İngilizce mobil gezi rehberi desteği hizmetinin sağlandığı marka çatısı altında, harita, yeme içme, konaklama ve şehir rotaları yer alıyor.

Tarihi ve kültürel değerleriyle her yıl turizm pastasındaki payını artıran Güneydoğu Anadolu illerini gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler, tarihi, kültürü, gastronomisi ve doğasıyla birbirinden güzel mekanlara ev sahipliği yapan kentlerin tamamını, 3 ile 9 gün arasında değişen zaman diliminde planlı ve programlı gezebilecek.

Bölgede, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, eşsiz lezzetleriyle Gaziantep, kilise ve manastırlarıyla Mardin, doğal güzellikleriyle Halfeti, Hasankeyf, Botan Vadisi ile Cudi Dağı, tarihi ve turistik mekanlar olarak ön plana çıkıyor.

"Bölgeye ilgi artacaktır"

Türkiye Turist Rehberleri Birliği Denetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine, özellikle bölgedeki kültür rotalarına turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Mezopotamya markasının bölge turizmine büyük ivme kazandıracağını anlatan Çoban, "İnsanlara artık tek tek bir yeri, bir mekanı anlatmak, tanıtmak yetmiyor, bir bütün olarak sürekli daha fazlası isteniyor. Özellikle bütün dünya bölgeyi Mezopotamya olarak biliyor. Çok güzel bir lansman ve tanıtım oldu. Bunun semeresini ve dönüşlerini kısa sürede olumlu yönde alacağımıza inanıyoruz. Pandeminin etkisinin azalmasıyla bölgeye olan ilgi, Mezopotamya markasının da etkisiyle artacaktır." diye konuştu.

"Mezopotamya bir dünya markası"

Mezopotamya Turizm Platformu üyesi Mehmet Kamil Türkmen de daha önce bölgenin GAP turlarıyla anıldığını ancak bu ismi özellikle yabancı turistlerin algılamakta zorlandığını dile getirdi.

"Mezopotamya"nın tarihi ve kültürel geçmişi çok iyi ifade eden bir kavram olduğunu vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:

"Mezopotamya bir dünya markasıdır. Bölgeye İslam medeniyetinde El Cezire, Grek kültüründe ise zaten Mezopotamya deniyor. Bu bölgenin özellikle Mezopotamya isminin dünya literatüründeki yeri çok önemlidir. Yurt dışında yaşayan turistler Mezopotamya denilince bu bölgeyi algılayabiliyor. İllerde rekabete açık olmaktan ziyade, birbirini destekleyici destinasyonların oluşturulması bizler için çok önemli. Yurt dışından gelen misafirlerimiz bölgenin tamamını gezmek isterse bunu 9 günde gezer, zamanı çok kısıtlı ise bölgenin lokomotif illerini gezer, 4 gün seyahat planı programlarına tabi olur. Tüm turistlerimizi 4 gözle bekliyoruz. Mezopotamya'ya gelsinler, birlikte tarihe yolculuk yapalım."

"Bölgenin tamamını tek planla gezme imkanı"

Gaziantep'te turizm sektöründe faaliyet gösteren, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız da sadece yeni markanın bölge turizminde yeni bir beklenti oluşturduğunu söyledi.

Kültür ve gastronomi alanında bölgenin büyük potansiyeli olduğunu anlatan Bacaksız, "Mezopotamya markasıyla artık Türkiye'nin, Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımı yapılıyor. Daha önce GAP turu yapılıyordu ancak yabancı turistte bu turlar ilgi uyandırmıyordu Mezopotamya markası bölgeye ilgi ve talebin artmasına önümüzdeki günlerde katkı sağlar. Gaziantep'ten başlayan tur güzergahıyla güney hattını komple içine alan çok büyük bir destinasyondan bahsediyoruz. Ziyaretçilerimize tek planla bölgenin tamamını gezme imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Diyarbakır ve çevresinin turizm potansiyeli güçlenecek"

TÜRSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl ise Mezopotamya markasının bölgenin adının dünyada bilinilirliğini artıracağına inandığını belirtti.

GAP turlarının daha önce Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin ile sınırlı kaldığını ifade eden Akyıl, yeni markanın 9 ili bünyesinde barındırmasıyla çok daha kapsayıcı olduğunu dile getirdi.

Bölgede turizmin paydaşı herkesin markaya destek vermesi gerektiğini vurgulayan Akyıl, "Turizm açısından artık Mezopotamya denilince tüm bölge illeri, Şırnak ve Gaziantep arasındaki tüm bölge olarak anılacak. Diyarbakır da bölgede otel kapasitesi en yüksek illerin başında geliyor. Çevre illeri plan ve program kapsamında gezecek turistler, konaklamasını Diyarbakır'da yapabilecek. Bu marka özelde Diyarbakır ve çevresinin turizm potansiyelini de güçlendirecek. Bu destinasyon talep edildiğinde tur operatöründen otel, yer ve fiyat durumuna göre tercih imkanı doğacak." dedi.

Güneydoğu Mezopotamya markasıyla turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor
Güneydoğu Mezopotamya markasıyla turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor
Güneydoğu Mezopotamya markasıyla turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor
Güneydoğu Mezopotamya markasıyla turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor
Güneydoğu Mezopotamya markasıyla turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor

Güneydoğu Anadolu, Mezopotamya, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu 'Mezopotamya' markasıyla turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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