Güneydoğu'nun 3 ilinde eğitime kar engeli - Son Dakika

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Batman'daki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Batman merkezleri ve ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi. 3 ildeki kamu kurumu ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı bildirildi.