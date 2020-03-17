Güneydoğu'nun asırlık çınarları uzun yaşamın sırrını anlattı - Son Dakika
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Güneydoğu'nun asırlık çınarları uzun yaşamın sırrını anlattı

6 saat önce

KEMAL KARAGÖZ - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan "asırlık çınarlar", uzun yaşamlarını doğal beslenme ve hareketli yaşama borçlu olduklarını belirtti.

Güneydoğu'nun asırlık çınarları uzun yaşamın sırrını anlattı, System.String[]

MEHMET FATİH ASLAN/ KEMAL KARAGÖZ - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan "asırlık çınarlar", uzun yaşamlarını doğal beslenme ve hareketli yaşama borçlu olduklarını belirtti.

Şanlıurfa'da yaşayan 105 yaşındaki Zehra Çiçek 4 çocuk ve 26 torun sahibi. Hayatının tamamını köyde geçiren ancak eşinin geçen yıl vefat etmesi sonrası kent merkezindeki çocuklarının yanına yerleşen Çiçek, yaşama sevinciyle herkesin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy yaşantısının etkisiyle kendi ürettiği ürünleri tükettiğini belirterek, "Kendi yaptığımız doğal buğday ekmeği, yoğurt, üzüm pekmezi, mercimek ve ayran çorbası gibi yemeklerle beslendik. Yine tarlalardan yetiştirdiğimiz sebzeleri yedik." dedi.

Yağlı ve katkılı ürünlerden her zaman uzak durduğunu, hayatının büyük bölümünü köy işlerinde çalışarak geçirdiğini anlatan Zehra Çiçek, "Eskiden buğday hasadını elle yapardık, sonra koyunlarımız vardı, hayvan yetiştirirdik. Koyunları sağmak için dağa giderdik. Hayvanların bakımını, yemini kendimiz yapardık. Bu nedenle hareketli bir yaşamımız vardı. Sürekli hareket ve doğal ürün yediğim için sağlıklı bir ömür yaşıyorum." diye konuştu.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını da vurgulayan Çiçek, şunları söyledi:

"Çok şükür hiçbir hastalığım yok. Bugüne kadar da hastane yüzü görmedim. Sadece bir defa başımda çıkan bir yara yüzünden gittim, başka da hastaneye gitmişliğim yok. Hastanenin rengini, şeklini bilmem. Vücudumun hiçbir yerinde herhangi bir rahatsızlık da yok."

- "Biz hep doğal beslenirdik"

Adıyaman'da yaşayan 116 yaşındaki Fatma Özden'in de 7 çocuğu, 32 torunu ve 15 de torununun torunu var.

Eşini 30 yıl önce kaybettikten sonra köyden şehre göç eden Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gıdalarla beslendiğini ve köyde bulunduğu zaman tarlada çok çalıştığını söyledi.

Pekmez ve tereyağını sofrasından hiç eksik etmediğini ifade eden Fatma Özden, "Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı doğal beslenmek. Biz hep doğal beslenirdik. Bol bol pancar yerdik. Pancar çok faydalı. Bu yaşıma kadar geldim." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini de ifade eden Özden, "Onu her gün televizyonda görüyorum. Kulağım az işitiyor, gözüm az görüyor ama ben yine de onu duymaya, görmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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